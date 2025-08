ENHYPEN、トークやゲームでファンと交流！Marriott Bonvoy特別イベントに登場 | RBB TODAY

マリオット・インターナショナルが展開する30以上のブランドの旅行プログラム「Marriott Bonvoy(マリオット ボンヴォイ)」は7月31日、ENHYPENを迎え、特別イベント「Meet ENHYPEN:A Special Talk Event for Marriott Bonvoy Members」をザ・リッツ・カールトン東京にて実施した。

イベントでは、ENHYPENの旅にまつわるトークや、7月29日にリリースされた日本4thシングル『宵 -YOI-』に関するエピソードに加え、メンバー全員で挑戦したインタラクティブなゲームなども行われ、会場は一体感に包まれ、大いに盛り上がった。

Marriott Bonvoyは、食、アート・ライフスタイル、スポーツ、エンターテインメントの4つのジャンルにフォーカスした体験型プログラム「Marriott Bonvoy Moments」を通じて、会員に特別な体験を提供している。

(写真=マリオット・インターナショナル)ENHYPEN

マリオット・インターナショナルは、常に変化し続けるトラベルスタイルに対応しながら、近年、世界および日本で急速に拡大している韓国発の音楽やカルチャーへの関心の高まりに着目した。次世代の旅行市場を担うZ世代・ミレニアル世代に向けて、グローバルな人気を誇るENHYPENとのコラボレーションを通じ、旅を通じた体験価値のさらなる向上を目指している。

“旅”や新SG『宵 -YOI-』に関するトークセッション

最初に行われたトークセッションでは、現在開催中のワールドツアータイトル「WALK THE LINE」をテーマに、ENHYPENとして歩んできた“道”の中で印象に残っているエピソードや、旅先での思い出が語られた。

今回の来日については、メンバー同士で「一番楽しみにしているのはご飯に行くこと」と語り、会場は笑顔と歓声に包まれた。

「WALK THE LINE」に込められた“過去から現在、未来へと続くライン”というテーマに沿ったトークでは、JAKEが「これまでENHYPENとして歩んできた道のりの中で、特に印象に残っている瞬間はたくさんありますが、京セラコンサートを行ったことが一番の思い出です。今日も素敵なイベントで、記憶に残ると思います。今後も素敵な思い出を作っていきたいと思います」と語った。

また、NI-KIは「今までメンバーと一緒に行った場所で1番思い出に残っているのは広島です。僕は岡山県出身なので、ツアーを通して広島に行けたことが嬉しかったです」と、メンバーとの思い出を明かした。

(写真=マリオット・インターナショナル)

続くニューシングル『宵 -YOI-』をテーマにしたトークでは、JAYが「今回のシングルは本当に“よい”作品になっています。愛する人への欲望と本能を伝える作品です」と語った。

SUNGHOONは「今回のシングルは、一人で音楽を鑑賞し、リラックスしているときに聴くのがおすすめです。その中でも特に歌いやすい『Shine On Me』を、ドライブなどで多くのENGENEに聴いてほしいです」とファンに呼びかけた。

“旅”をテーマにしたトークでは、JUNGWONが「最近、新曲の『Echoes』を旅行に行ったり、友達と過ごしたりしているときによく聴いています。友達と一緒に楽しめる曲だと思います」と明かした。

SUNOOは「僕はあまり出かけない方なのですが、旅先やツアーなどでは美味しいお店に行くと思います。できればホテルで映画を観ながらゆっくりリラックスしたいです」と話し、HEESUNGは「自由に旅ができるとしたら、僕はバスケが好きなので、レッスンを受けてさまざまな場所の大会に出場してみたいです」と願望を明かした。

会場が一体となったゲームセッション

トークセッションに続いて、ファンとのインタラクティブなゲームが実施された。

最初のゲームでは、メンバーが音楽なしでダンスを披露し、来場したMarriott Bonvoy会員がその楽曲を当てるクイズが行われた。 SUNGHOONは『XO (Only If You Say Yes)』、JAYは『Bad Desire (With or Without You)』、NI-KIは『No Doubt』を披露。多くの観客が手を挙げて回答するなど、会場は大いに盛り上がった。

クイズの最後には、正解の楽曲に合わせてメンバー全員がダンスを披露し、さらに熱気に包まれた。

(写真=マリオット・インターナショナル)ゲームに挑戦するENHYPEN

次に行われたのは、メンバー全員でポーズをそろえるゲーム。『Bite Me』『Shine On Me』の楽曲に合わせてゲームが進行された。独特なポーズを見せるメンバーが多く、ファンとポーズが一致した瞬間には、会場に歓声と笑顔が広がった。

最後のゲームは、旅にまつわるお題に「AまたはB」で答える二択形式の「どっち派ゲーム」。メンバーそれぞれの個性が光る回答が続いた。

「山派か海派か」という質問には、SUNGHOON以外の全員が「海派」と回答。SUNGHOONだけが「山派」と答え、自身も会場のファンも驚きの表情を見せた。

また、「のんびりリラックスしたい」または「アクティブに観光を楽しみたい」といった質問でも、メンバーの好みが明らかになり、会場は笑いと驚きに包まれた。

◇ENHYPENとは?

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER:儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。さらに、2022年10月に発売した日本1stアルバム『定め』は、週間アルバムランキングで2週連続1位を獲得し、5作品連続通算5作目の1位を獲得した。2022年9月スタートの初ワールドツアーの一環として、日本デビューからわずか1年半で初の京セラドーム公演を開催。第4世代K-POPアーティストとしては最速で単独ドーム公演を行うなど、躍進を続けている。

