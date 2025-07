長澤まさみの“ハマり役”を演じるパク・ミニョン、ドラマ『コンフィデンスマンKR』のポスター公開！ | RBB TODAY

女優パク・ミニョンが、上位1%の頭脳を持つ天才詐欺師チームのリーダー“ユン・イラン”に完全変身した姿を公開した。

パク・ミニョンは7月30日、自身のインスタグラムを通じてドラマ『コンフィデンスマンKR』(原題)の公式ポスターとスチール写真を公開し、強烈な存在感を放った。

公開されたポスターの中でパク・ミニョンは、洗練されたスーツ姿でソファに余裕を漂わせながら座っている。無造作に手を顎に添え、自信あふれるポーズを決め、ソファにばらまかれた現金をヒールで踏みつける姿からは、カリスマあふれるリーダーのオーラが感じられる。

(画像=パク・ミニョンInstagram)

「STEP INTO THE WORLD OF CONFIDENCE QUEEN」というキャッチコピーとともに映し出されたパク・ミニョンの圧倒的なエネルギーが、視聴者の期待をさらに高めている。

あわせて公開されたスチール写真には、パク・ミニョンをはじめ、パク・ヒスン、チュ・ジョンヒョクが詐欺師チームとして登場し、都会の中を堂々と歩く姿が収められている。3人とも強烈なスタイリングとカリスマを放ち、ただならぬチームのケミストリーを予感させながら、それぞれ異なる魅力を披露している。

(写真=パク・ミニョンInstagram)左からパク・ヒスン、パク・ミニョン、チュ・ジョンヒョク

『コンフィデンスマンKR』は、2018年に放送がスタートした長澤まさみ主演の人気ドラマ『コンフィデンスマンJP』の韓国版リメイク。天才的な頭脳と多才な能力を持つ3人の詐欺師が、この時代の悪党たちを相手に復讐を繰り広げるクライムコメディドラマだ。個性豊かなキャラクターたちが複雑に絡み合って展開するストーリーが、視聴者の期待を集めている。

なお、『コンフィデンスマンKR』は9月6日21時10分にTV CHOSUNとCoupang Playで韓国初放送される。日本ではアマゾンプライムビデオを通じて配信予定だ。

◇パク・ミニョン プロフィール

1986年3月4日生まれ。2005年にテレビCMで芸能界入りし、2006年放送のドラマ『思いっきりハイキック!』の出演で顔を知られた。男装のヒロインを務めた『トキメキ☆成均館スキャンダル』でブレイクし、その後も『シティーハンター in Seoul』や時代劇『七日の王妃』といったドラマ作品で優れたビジュアルと演技力を発揮。特に2018年に放送された『キム秘書はいったい、なぜ?』は日本でも大きな人気を博し、2022年放送の『気象庁の人々:社内恋愛は予測不能!?』でも多くの注目を集めた。

