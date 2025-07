BTSが世界を席巻！ライブALで米ビルボード1位～10位独占＆K-POPアーティスト新記録樹立 | RBB TODAY

BTSのライブアルバムが、米ビルボードチャート上位を席巻した。

7月29日、音楽専門メディア・ビルボードが発表した最新チャート(8月2日付)によると、BTSのライブアルバム『PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LIVE』がメインアルバムチャート「Billboard 200」で10位に初登場した。

これによりBTSは、同チャートでトップ10入りを果たしたアルバムが通算8作となり、韓国アーティストとしての新記録を更新した。

(写真提供=BIGHIT MUSIC)BTS

同アルバムは「ワールドアルバム」チャートで1位を獲得したほか、「トップアルバムセールス」と「トップカレントアルバム」チャートでもそろって2位にランクインした。

また、アルバム収録曲は「ワールドデジタルソングセールス」チャートで1~10位を独占し、圧倒的な存在感を見せつけた。『Permission to Dance - Live』(1位)、『ON - Live』(2位)、『FIRE - Live』(3位)などが上位を占めた。ライブバージョンの音源が同チャートでトップ10を独占したのはBTSが初となる。

さらに、BTSメンバーのソロ作品も「Global 200」と「Global(米国除く)」チャートで根強い人気を続けている。

J-HOPEのソロシングル『Killin’ It Girl (feat. GloRilla)』は「Global 200」で81位、JINの2ndミニアルバム『Echo』のタイトル曲『Don’t Say You Love Me』は112位、JIMINの2ndソロアルバム『MUSE』のタイトル曲『Who』は134位、JUNG KOOKのソロシングル『Seven (feat. Latto)』は151位にランクイン。それぞれ「Global(米国除く)」では45位、48位、79位、82位を記録した。

