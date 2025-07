ATEEZ、『GOLDEN HOUR』シリーズで米ビルボードを席巻…！数々の記録更新でワールドクラスの地位確立 | RBB TODAY

ATEEZが、米ビルボードチャートを席巻し、まばゆい航海を続けている。

ATEEZは10thミニアルバム『GOLDEN HOUR:Part.1』、11thミニアルバム『GOLDEN HOUR:Part.2』、12thミニアルバム『GOLDEN HOUR:Part.3』へと続く『GOLDEN HOUR』シリーズで、米ビルボードのチャートを席巻し、グローバルな人気を証明している。

『GOLDEN HOUR』は、ATEEZの最も輝かしい瞬間を描いたシリーズだ。2024年5月にリリースしたシリーズ1作目の『GOLDEN HOUR:Part.1』は、ビルボードのメインチャート「Billboard 200」で2位を獲得した。さらに、発売5週目には順位を上げる“逆走”を達成。7週連続で同チャートにランクインし続け、グループ自己最長のチャートイン記録を樹立した。

2024年11月にリリースされた『GOLDEN HOUR:Part.2』はさらに一歩進み、「Billboard 200」で初の1位を獲得し、米現地での初週販売枚数を更新した。これにより、ATEEZは1年以内に2作品を「Billboard 200」の1位に輝かせるという快挙を達成し、“ワールドクラス”の実力を改めて証明した。

(写真=KQエンターテインメント)ATEEZ

勢いに乗って、今年6月にリリースされた12thミニアルバム『GOLDEN HOUR:Part.3』も「Billboard 200」で2位を記録し、8thミニアルバム以降、7作連続で「Billboard 200」のトップ7にランクインさせるという大記録を打ち立てた。さらに、12thミニアルバムのタイトル曲『Lemon Drop』は、ビルボードのメインソングチャート「Hot 100」に69位で初登場。グループとして初めて「Hot 100」入りを果たすとともに、K-POPボーイグループとしては3組目となる快挙を成し遂げた。

さらに7月11日にリリースされた12thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.3 'In Your Fantasy Edition'』のタイトル曲『In Your Fantasy』は、「Hot 100」に68位でランクインし、自己最高順位を更新した。1か月ぶりに同チャートに再び名前を載せ、ATEEZらしい圧倒的存在感を示した。

12thミニアルバム『GOLDEN HOUR:Part.3』は、「Billboard 200」先週7位に再登場したのに続き、今週は68位にランクイン。4週間チャートに留まり、変わらぬ人気を証明している。

このようにATEEZは、『GOLDEN HOUR』シリーズを通じて韓国国内のみならず米ビルボードチャートをも掌握し、“GOLDEN HOUR”というタイトル通り、輝かしい航海を続けている。毎作品ごとに挑戦と進化を重ね、数々の記録を更新し続ける彼らの今後の活躍にも期待が高まる。

なお、ATEEZはアトランタ、ニューヨーク、ボルチモア、ナッシュビル、オーランド、シカゴで2025ワールドツアー「IN YOUR FANTASY」を成功裏に終えた。今後はタコマ、サンノゼ、ロサンゼルス、グレンデール、アーリントン、メキシコシティまで北米12都市を巡る。その後は日本に渡り、埼玉、名古屋、神戸で公演を行う予定だ。

(記事提供=OSEN)

