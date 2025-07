ENHYPEN、日本で“圧巻の存在感”！日本4thSG『宵 -YOI-』がオリコン1位＆LINE MUSIC上位独占 | RBB TODAY

ENHYPENの日本4thシングル『宵 -YOI-』が、リリースと同時に「オリコンデイリーシングルランキング」で1位を記録した。

7月29日、オリコンの発表によると、7月29日にリリースされたENHYPENの日本4thシングル『宵 -YOI-』が発売初日に30万7000枚を売り上げ、「オリコンデイリーシングルランキング」(7月28日付)で1位を記録した。前作の日本3rdシングル『結 -YOU-』の売り上げ枚数(27万3000枚)を超え、ENHYPENの日本シングルにおける初日売上枚数の自己最高記録を更新した。

これでENHYPENは、日本デビューシングル『BORDER : 儚い』、2ndシングル『DIMENSION : 閃光』、3rdシングル『結 -YOU-』に続き、今回のシングルでも1位となり、これまでに発売したすべての日本シングルが「オリコンデイリーシングルランキング」で1位を記録した。さらにENHYPENは、これまでリリースした計16枚のアルバムとシングルのすべてで「オリコンデイリーランキング」1位を獲得しており、存在感を示している。

(写真=(P)&(C) BELIFT LAB Inc.)

リリースに先立ち、7月28日の午前0時に、タイトル曲『Shine On Me』のMVがHYBE LABELSのYouTubeチャンネルにて公開された。『Shine On Me』は真夏の情緒を繊細に描いたJ-POP調のバラードで、疲れた日々を過ごしている自分の前に星のように輝く「君」が現れた瞬間から始まるストーリーを描いた曲だ。エモーショナルなアニメーションとメンバーの姿を交差させた映像には世界中から反響を集め、「アニメとの融合が新鮮で印象的だ」「優しい歌声と美しい映像に感動する」といった声が寄せられている。

さらに『宵 -YOI-』には、「2人だけの世界へ君を連れて行きたい」という独占欲を甘いポップトラックで歌うもう1つの日本オリジナル曲『Echoes』、韓国6thミニアルバム『DESIRE : UNLEASH』タイトル曲の日本語バージョン『Bad Desire (With or Without You) [Japanese Ver.]』が収録されている。全3曲を通して愛する人への“欲望と本能”を描いており、約2年ぶりとなるENHYPENの日本作品が話題となっている。

7月29日正午に更新されるLINE MUSIC「ミュージックビデオ Top 100」のリアルタイムランキングでは、1位に『Shine On Me』、2位に『DESIRE : UNLEASH』収録曲の『Outside』、3位に『Bad Desire (With or Without You)』がランクインし、上位3位をENHYPENの楽曲で席巻した。

なお、ENHYPENは、8月2日・3日に大阪・ヤンマースタジアム長居で『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』を開催する。デビューから約4年7か月での日本スタジアム公演開催は海外アーティスト史上デビュー後最速かつ日本2都市でのスタジアムツアー開催はK-POP第4世代グループ初の快挙だ。日本での熱気を高めていくENHYPENから目が離せない。

◇ENHYPENとは?

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER:儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。さらに、2022年10月に発売した日本1stアルバム『定め』は、週間アルバムランキングで2週連続1位を獲得し、5作品連続通算5作目の1位を獲得した。2022年9月スタートの初ワールドツアーの一環として、日本デビューからわずか1年半で初の京セラドーム公演を開催。第4世代K-POPアーティストとしては最速で単独ドーム公演を行うなど、躍進を続けている。

