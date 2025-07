TOMORROW X TOGETHER、新ALで“コンセプト職人”の真価を発揮！「The Star Chapter」完結へ | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERが、4thフルアルバムでも“コンセプト職人”の名にふさわしい完成度を披露した。

TOMORROW X TOGETHERは、4thフルアルバム『The Star Chapter:TOGETHER』のリリースを7月21日に控え、関連コンテンツを続々と公開している。

「Afterglow」「Starlight」「Etched」「Awake」4つのコンセプトフォトとコンセプトクリップは、高い完成度と細かいストーリーで多くの人々の注目を集めている。前作の7thミニアルバム『The Star Chapter:SANCTUARY』から続く「The Star Chapter」の集大成となる今作は、過去の作品を彷彿とさせる要素が随所にちりばめられており、ファンの没入感を最高潮に引き上げている。

(画像:(P)&(C) BIGHIT MUSIC)

6月に公開されたコンセプトトレーラーには、デビューアルバム『The Dream Chapter:STAR』の収録曲『Nap of a star』のMVと同じ背景が登場し、ファンに大きな喜びを与えた。またメンバーの内面を描写したエルフの耳、頭の角、トゲ、オッドアイ、翼もデビュー当初から積み上げてきた彼らの象徴だ。ファンはこういった象徴やオブジェが持つ意味を分析しながらコンテンツを主体的に楽しんだ。

(画像:(P)&(C) BIGHIT MUSIC)

さらに、コンセプトトレーラーとコンセプトフォトの繋がりもコンテンツの楽しさを高めた。コンセプトトレーラーでは、5人のメンバーが葛藤や危機を乗り越え、一緒に進むことを選択する。その後に公開されたコンセプトフォトでは、互いの名前を身体に刻んで絆を固め、星明かりの下に堂々と姿を現す様子が描かれている。そして、すべてのことが一段落した後に押し寄せてきた複雑な感情までもがコンセプトフォトに収められている。

TOMORROW X TOGETHERはこれまでも、ビジュアルで物語を表現することに卓越した才能を見せてきた。6thミニアルバム『minisode3:TOMORROW』では、星の王子さまとキツネの話からインスピレーションを受け、「忘れていた君との約束を思い出す」というストーリーを視覚化して高い評価を得た。5thミニアルバム『The Name Chapter:TEMPTATION』では、誘惑に揺れ動く姿を、童話の中の「ネバーランド」が浮かび上がる空間に漂流した少年たちを通じて描いた。

TOMORROW X TOGETHERの表現力の集大成とも言える4thフルアルバム『The Star Chapter:TOGETHER』は、7月21日午後6時にリリースされる。タイトル曲『Beautiful Strangers』をはじめ、『Upside Down Kiss』『Ghost Girl』『Sunday Driver』『Dance With You』『Take My Half』『Bird of Night』『Song of the Stars』の全8曲が収録される。

