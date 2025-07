SEKAI NO OWARI、韓国公演2daysが全席完売！追加公演も即ソールドアウトの人気ぶり | RBB TODAY

人気バンド、SEKAI NO OWARIの訪韓コンサートが全席完売となった。

SEKAI NO OWARIは、9月20日・21日の2日間にわたり、高麗(コリョ)大学ファジョン体育館にて「SEKAI NO OWARI ASIA TOUR 2025 “Phoenix” in Seoul」を開催する。

これに先立ち、韓国ファンからの熱い支持を受け、追加公演を決定。グローバルな人気を誇示する形となった。特に、その追加公演すらも全席完売を記録し、彼らの圧倒的なチケットパワーを改めて証明した。

(画像=LIVET)

今回の公演は、2019年以来およそ6年ぶりとなる韓国での単独コンサートとあって、現地ファンの関心が一層高まっている。SEKAI NO OWARIは、これまでの音楽の軌跡を網羅したセットリストを披露し、ファンの期待に応えるステージを届ける予定だ。

SEKAI NO OWARIは、ソウル公演を皮切りに、台湾、香港、シンガポール、マレーシア、中国へとアジアツアーを展開する。

音楽のみならず、衣装や舞台演出、デザインなどにもメンバー自らが携わってきたSEKAI NO OWARIが、今回のツアーでどんな世界観を見せてくれるのか、期待が高まっている。

(記事提供=OSEN)

