ぱっかり開いたウエストに大きな“骨盤タトゥー”　初ファンミツアーに向かうハン・ソヒ【PHOTO】 | RBB TODAY

女優ハン・ソヒが大きな“骨盤タトゥー”を見せた姿で空港に現れた。

7月11日、ハン・ソヒは初の単独ファンミーティングツアーのために仁川(インチョン)国際空港からバンコクへ向かった。

空港に現れたハン・ソヒは、クロップド丈の黒いTシャツとブラックのミニスカートを着用。トップスは短めの丈で、お腹が大胆に見えるデザインが特徴的だ。

さらに黒のロングブーツを合わせ、シンプルなブラックバッグや細めのネックレス、リングなど、小物もブラック基調で統一感を出していた。

クロップド丈のトップスとミニスカートの組み合わせにより、全体的に細身で引き締まった体型が際立ち、ヘルシーでアクティブな印象を与えている。

特に注目されたのは、おへその横に見える大きな“骨盤タトゥー”だ。これは数日前のインスタ投稿でも確認されたもので、ハン・ソヒの美しさをさらに引き立てた。

なおハン・ソヒは、7月12日のバンコク公演を皮切りに、東京、台北、ロサンゼルス、ニューヨーク、香港、フランクフルト、ロンドン、パリ、ベルリン、ソウルと、計11都市でファンミーティングツアーを開催する予定だ。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1993年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡~Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。

