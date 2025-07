消してないの？大胆に開いたドレスから“骨盤タトゥー”が妖艶に…ハン・ソヒ、止まらぬ進化【PHOTO】 | RBB TODAY

タトゥーを綺麗に消したことで知られる女優ハン・ソヒだが、今も一部は残っているようだ。

ハン・ソヒは最近、自身のインスタグラムに日常の様子をシェアした。

公開された写真には、スタジオで撮影に臨んでいる姿から、自撮り、夜の街中でのラフな格好まで、さまざまな姿が収められていた。

特に注目を集めたのは、黒いドレスを着用してスタジオでポーズを取っている写真だ。

ハン・ソヒは、脇腹や腰の部分が大胆に開いた黒のドレスをまとい、ちらりと見える骨盤のタトゥーで妖艶さを漂わせていた。

(写真=ハン・ソヒInstagram)

なおハン・ソヒは今年、映画『プロジェクトY』(原題)の公開を控えている。

ハン・ソヒとチョン・ジョンソが主演を務める『プロジェクトY』は、頼れるのはお互いだけだった2人の女性が、底辺から抜け出すために隠された闇金と金塊を盗んだことをきっかけに物語が展開する犯罪ドラマ映画だ。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1993年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡~Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。

■【写真】ハン・ソヒ、太ももの98%があらわに

■【写真】ハン・ソヒ、首元から腕まで「タトゥーびっしり」薄着SHOT

■「痛くて一旦やめた」“全身タトゥー”を後悔し消そうと奮闘する韓国スターたち