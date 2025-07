ENHYPEN、“日本デビュー4周年”を祝う感動ステージ！初の日本スタジアムツアーが開幕【PHOTOレポート】 | RBB TODAY

ENHYPENによる日本2都市での初スタジアムツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』(以下、「SUMMER EDITION」)が、味の素スタジアムからスタートした。

この「SUMMER EDITION」は、昨年11月から今年1月にかけて行われた日本3都市ドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』(以下、「WALK THE LINE」)の追加公演にあたる。初のスタジアム公演は味の素スタジアムで、7月5日・6日の2日間にわたって開催された。

デビューからわずか約4年7カ月での日本スタジアム公演開催は、海外アーティストとしては史上最速。また、日本2都市でのスタジアムツアーは、K-POP第4世代グループとして初の快挙だ。

3度目のワールドツアー「WALK THE LINE」は、“運命共同体”であるENGENE(ENHYPENのファン)と共に新しい道を切り開くという意味が込められており、グループのアイデンティティと成長が色濃く反映されたツアー。今回の味の素スタジアム公演では、既存の「WALK THE LINE」のセットリストに加え、今年6月にリリースされ、自身3枚目のダブルミリオンセラーを達成した韓国6thミニアルバム『DESIRE:UNLEASH』のタイトル曲『Bad Desire (With or Without You)』など、新曲も披露された。

また、「SUMMER EDITION」ならではの演出が特別感をさらに高めた。『ParadoXXX Invasion』『Tamed-Dashed』『Go Big or Go Home』など5曲のステージでは水しぶきの演出で涼しさを演出。『Your Eyes Only』ではトロッコに乗り、水鉄砲でファンと触れ合いながら楽しい時間を共有した。さらにバンドクルーも加わり、『Moonstruck』はスタンドマイクを用いた特別バージョンで披露され、観客を魅了した。

そして、7月4日から先行配信されている日本オリジナル曲『Shine On Me』(7月29日リリースの日本4thシングル『宵 -YOI-』のタイトル曲)をサプライズで初披露し、会場を沸かせた。

『Shine On Me』は、真夏の情緒を繊細に描いたJ-POP調のバラード曲。疲れた日々を過ごすなかで、星のように輝く「君」との出会いから始まるストーリーで、別々の世界に生きながらも君をそばに置いておきたいという願いや、愛する人への独占欲、そしてその先にある“相手の幸せを願う成熟した愛”まで、多様な感情が交差する楽曲となっている。

公演2日目の7月6日は、ENHYPENの日本デビュー4周年当日だった。サプライズでお祝いのケーキが登場し、会場にいたファンと共に記念日を祝った。メンバーは「日本デビュー日にスタジアムで公演できて本当に幸せです」と喜びを語り、「4周年を迎え、こうしてスタジアムで公演できたことは大きな意味がある。もっと大きな夢を持って、ENGENEにとって誇らしいアーティストになります」と思いを伝えた。

最後にENHYPENは、「スタジアムは誰もが立てる場所ではありません。ENGENEの皆さんが僕たちをこの場所に連れてきてくれた。本当に感謝しています。スタジアムツアーはまだ続きますので、これからもENHYPENに期待してください」と語り、全25曲におよぶステージを華やかな花火で締めくくった。

スタジアムツアー「SUMMER EDITION」は、大阪・ヤンマースタジアム長居で8月2日・3日に開催される予定だ。

なおENHYPENは、7月29日に日本4枚目のシングル『宵 -YOI-』をリリースする。同シングルは、全3曲を通して「愛する人への欲望と本能」を描いた作品で、前述の『Shine On Me』に加え、「2人だけの世界へ君を連れて行きたい」という独占欲を甘いポップトラックで歌う日本オリジナル曲『Echoes』、さらに『Bad Desire (With or Without You) [Japanese Ver.]』が収録されている。

◇ENHYPENとは?

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER:儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。さらに、2022年10月に発売した日本1stアルバム『定め』は、週間アルバムランキングで2週連続1位を獲得し、5作品連続通算5作目の1位を獲得した。2022年9月スタートの初ワールドツアーの一環として、日本デビューからわずか1年半で初の京セラドーム公演を開催。第4世代K-POPアーティストとしては最速で単独ドーム公演を行うなど、躍進を続けている。

