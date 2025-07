溢れる色気で魅了…TXT・ヒュニンカイ、ソロ曲トラックプレビュー公開！メキシコで見せた圧巻のダンス | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER(TXT)のヒュニンカイが、圧倒的な魅力で全世界のファンを虜にする。

【写真】“K-POP兄妹”ヒュニンカイ&ヒュニンバヒエの禁断の2ショット

TOMORROW X TOGETHERは7月4日午前0時、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルに、4thフルアルバム『The Name Chapter:TOGETHER』収録曲でありヒュニンカイのソロ曲でもある『Dance With You』のトラックプレビューを公開した。前日に公開されたボムギュのソロ曲『Take My Half』に続く、2番目のソロプレビュー映像だ。

(画像=(P)&(C) BIGHIT MUSIC)

独特の美しさがある映像はメキシコで撮影された。ネオンが灯る夜の街を一人歩くヒュニンカイの姿に始まり、静かなバーに入った彼は、照明の下でまるで取り憑かれたように踊る。現地の情熱的なエネルギーとヒュニンカイの繊細な眼差し、官能的な振り付け、そして心を惹きつける歌声が調和してこれまでにない艶やかなムードを完成させた。より深みを増した彼の魅力が、短い映像の中でもはっきりと表れている。

『Dance With You』は、グルービーなギターリフと洗練されたトラップビートが融合したコンテンポラリーR&Bジャンルの楽曲だ。相手を理解し、相手のようになりたいという気持ちを、共に踊るダンスに重ねて、魅惑的な歌詞で表現した。

TOMORROW X TOGETHERは、4thフルアルバムに収録されたメンバー別のソロ曲のMVを披露する予定で、タイトル曲『Beautiful Strangers』を含めた合計6本のMVが公開されることから、ファンからの期待も高まっている。

なお、TOMORROW X TOGETHERは7月21日に4thフルアルバム『The Name Chapter:TOGETHER』でカムバックする。2024年11月にリリースした『The Star Chapter:SANCTUARY』から続く「The Star Chapter」シリーズの最後のページとなるこの作品は、互いに心から共感する時だけできる「名前を呼ぶこと」を通じて互いを救い世界を救うストーリーを描いている。

(記事提供=OSEN)

◇ヒュニンカイ プロフィール

2002年8月14日生まれ。本名カイ・カマル・ヒュニン。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERのメンバーとしてBig Hitエンターテインメントからデビュー。アメリカと韓国のハーフで、中国に在住していたことも。そのため英語、韓国語、中国語が堪能であり、ポルトガル語も話すことができる。同じくTOMORROW X TOGETHERのメンバーであるヨンジュンとは、デビュー前の2018年にBTS・Vのソロステージでバックダンサーを務めた。

■【写真】浴衣姿のTOMORROW X TOGETHER

■【写真】 ヒュニンカイ、大人びた近況自撮り

■【写真】TXT、“24時間営業中”の黄金ビジュ