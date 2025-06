ファン暴行事件に反論？“豊胸”公表でも話題のジェシー、新曲で意味深歌詞「振り回されないで」 | RBB TODAY

ジェシーが新曲のMVティザーを公開した。

【写真】バストトップが見えるジェシー

ジェシーは6月25日、公式SNSおよびYouTubeチャンネルを通じて、デジタルシングル『Newsflash』のミュージックビデオティザーを初公開した。

『Newsflash』は、約1年のブランクを経て再びステージに立つジェシーのカムバックを、“ニュース速報”というキーワードで表現したHIPHOPトラック。ティザー映像では、ジェシーが華やかなスポットライトを浴びて登場し、その一挙手一投足がメディアの視線にさらされる様子が描かれている。

(画像=UNNI COMPANY)

映像内では「Don’t believe all the hype(誇張された言葉を信じないで)」というメッセージも登場。過去の騒動を意識したかのような、“振り回されない姿勢”が示唆されている。

今回の新曲リリースにあたり、ジェシーは独立レーベル「UNNI COMPANY」を設立し、本格的なソロ活動を始動。『Newsflash』は6月27日13時に、各音楽配信サイトを通じてリリースされる。

一方ジェシーは昨年10月、同行者によるファンへの暴行を傍観していたとして、物議を醸した。路上で未成年のファンが写真撮影を求めた際、同行者の1人がそのファンに暴力を振るい、ジェシーは一時的に制止したものの、その場を離れたとされる。

事件後、ジェシーは警察の取り調べを受けたが、警察は関与の証拠がないと判断し、「嫌疑なし」として不起訴処分となった。

