BLACKPINK・ジェニー、世界が認めた芸術性…ソロAL『Ruby』が米ビルボード「2025年最高のアルバム」に選定 | RBB TODAY

BLACKPINKのメンバーであり、ソロアーティストとしても活動するジェニーのソロアルバム『Ruby』が「2025年上半期最高のアルバム」に選出された。

6月24日(現地時間)、米ビルボードが公式サイトを通じて発表した「2025年上半期最高のアルバム(The 50 Best Albums of 2025 So Far)」のリストに、ジェニーの1stソロフルアルバム『Ruby』が選ばれた。ジェニーは、該当リストに名を挙げた唯一のK-POPアーティストとなった。

ビルボードは『Ruby』について、「ファンはジェニーの正式なソロデビューを長い間待っていた。『Ruby』は自信、優雅さ、そして強烈なエネルギーを放つ初のプロジェクトである」と評価した。

さらに「アルバムは自信に満ちた歌詞を通して、堂々としたJENNIEの姿を描き出す『like JENNIE』で幕を開ける。このエネルギーはアルバム全体を通して貫かれている。各トラックがコアとなるテーマを強化し、『Ruby』をジェニーの芸術性の象徴として反映させている。『Ruby』は希少で、誠実で、多面的な魅力を持っている」と絶賛した。

そして最後に「このプロジェクトは、女性らしさから発せられる力強いエネルギーと、彼女が新たに手にした創作の自由を自然に融合させており、サウンド、ビジュアル、演出に至るまで、ジェニーがすべてを完璧にコントロールしている」と評価した。

このほかにもアメリカの音楽誌「ローリング・ストーン」やメディア「コンプレックス」も『Ruby』を「2025年最高のアルバム」に選出している。ジェニーは、複数の海外有力メディアが選ぶ「2025年最高のアルバム」に、K-POPアーティストとして唯一名を連ね、世界的な影響力と存在感を証明した。

なお、ジェニーは7月にBLACKPINKの新曲でカムバックする予定だ。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は4億件を超えた。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER(OA)」を設立した。

