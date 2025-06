韓国の8人組ボーイズグループ・ATEEZが、日本アリーナツアー「ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN JAPAN」の開催に向けたコメント動画を6月21日から公開する。

同ツアーは、日本全国3都市で7公演を行う史上最大規模のアリーナツアーで、2025年9月より開催予定。このたび、ぴあ<いち早>プレリザーブとWOWOW加入者限定先行の受付が開始された。

また6月21日から6月28日の間、毎日AM10時30分にメンバー1人ずつのコメント動画がXのWOWOW MUSICアカウントから投稿される。