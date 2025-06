くりえみ、煌びやかなドバイ夜景が見えるプールで水着姿を披露 | RBB TODAY

くりえみが18日、自身のインスタグラムを更新し、ドバイの夜景を背にした水着姿を披露して話題を呼んでいる。

くりえみ(写真はくりえみの公式インスタグラムから)※所属事務所に掲載許諾をもらってます

くりえみ(写真はくりえみの公式インスタグラムから)※所属事務所に掲載許諾をもらってます

投稿されたのは、ドバイの観光名所AURA SKYPOOL Dubaiで撮影された一枚。きらびやかな夜景と上品なパープルのビキニが映えるショットで、「I'm looking at about 10 Dubai real estate properties and studying.」と英語でコメントし、ドバイの不動産を約10件視察したことをファンに伝えた。

ファンからは「可愛い!メロ!」「素敵です」「絶景が美しい」などの声が寄せられている。