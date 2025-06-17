BTS・LE SSERAFIM・ENHYPENら全9組！USJ“ハリドリ”×HYBE JAPANコラボ、搭載楽曲公開！ | RBB TODAY

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BTS・LE SSERAFIM・ENHYPENら全9組！USJ“ハリドリ”×HYBE JAPANコラボ、搭載楽曲公開！

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『HYBE MUSIC GROUP×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』の搭載楽曲が公開された。

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7月1日から8月20日までの期間、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、人気ライド「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」とHYBE JAPANがコラボレーションした『HYBE MUSIC GROUP×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』が開催される。

『HYBE MUSIC GROUP×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』には、『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』と同様の9組のアーティストの楽曲が搭載される。

搭載楽曲と期間は以下のとおり。

「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」

BTS『DOPE』（7月1日～11日）

LE SSERAFIM『CRAZY』（7月12日～21日）

TOMORROW X TOGETHER『Happily Ever After』（7月22日～31日）

ILLIT『I’ll Like You』（8月1日～10日）

SEVENTEEN『Super』（7月11日～20日）

「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ～バックドロップ～」

BOYNEXTDOOR『今日だけ I LOVE YOU（Japanese Ver.）』（7月1日～13日）

＆TEAM『Go in Blind（月狼）』（7月14日～27日）

TWS『hey! hey！』（7月28日～8月8日）

ENHYPEN『Brought The Heat Back』（8月9日～20日）

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
（画像＝ユニバーサル・スタジオ・ジャパン）

また、期間中はフードメニューやグッズのコラボレーションも展開される。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内の飲食施設「ルイズ N.Y. ピザパーラー」と「メルズ・ドライブイン」では、9組のアーティストのロゴマークをデザインしたコースターとセットメニューが楽しめる特別メニューや、それぞれのアーティストをイメージした、カップホルダー付きの爽やかなドリンクも販売される。

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo

(C) HYBE JAPAN. All Rights Reserved. (Distributed By BIGHIT MUSIC／BELIFT LAB／SOURCE MUSIC／PLEDIS ENTERTAINMENT／KOZ ENTERTAINMENT／YX LABELS) (C) 2024 Peanuts Worldwide LLC

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

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《スポーツソウル日本版》

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