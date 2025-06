BTS・LE SSERAFIM・ENHYPENら全9組！USJ“ハリドリ”×HYBE JAPANコラボ、搭載楽曲公開！ | RBB TODAY

『HYBE MUSIC GROUP×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』の搭載楽曲が公開された。

【写真】SEVENTEENが日本の居酒屋に!?

7月1日から8月20日までの期間、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、人気ライド「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」とHYBE JAPANがコラボレーションした『HYBE MUSIC GROUP×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』が開催される。

『HYBE MUSIC GROUP×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』には、『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』と同様の9組のアーティストの楽曲が搭載される。

搭載楽曲と期間は以下のとおり。

「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」

BTS『DOPE』(7月1日~11日)

LE SSERAFIM『CRAZY』(7月12日~21日)

TOMORROW X TOGETHER『Happily Ever After』(7月22日~31日)

ILLIT『I’ll Like You』(8月1日~10日)

SEVENTEEN『Super』(7月11日~20日)

「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~」

BOYNEXTDOOR『今日だけ I LOVE YOU(Japanese Ver.)』(7月1日~13日)

&TEAM『Go in Blind(月狼)』(7月14日~27日)

TWS『hey! hey!』(7月28日~8月8日)

ENHYPEN『Brought The Heat Back』(8月9日~20日)

(画像=ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)

また、期間中はフードメニューやグッズのコラボレーションも展開される。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内の飲食施設「ルイズ N.Y. ピザパーラー」と「メルズ・ドライブイン」では、9組のアーティストのロゴマークをデザインしたコースターとセットメニューが楽しめる特別メニューや、それぞれのアーティストをイメージした、カップホルダー付きの爽やかなドリンクも販売される。

