BTS・LE SSERAFIM・ENHYPENら全9組！USJ“ハリドリ”×HYBE JAPANコラボ、搭載楽曲公開！ | RBB TODAY

『HYBE MUSIC GROUP×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』の搭載楽曲が公開された。
7月1日から8月20日までの期間、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、人気ライド「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」とHYBE JAPANがコラボレーションした『HYBE MUSIC GROUP×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』が開催される。
『HYBE MUSIC GROUP×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』には、『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』と同様の9組のアーティストの楽曲が搭載される。
搭載楽曲と期間は以下のとおり。
「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」
BTS『DOPE』（7月1日～11日）
LE SSERAFIM『CRAZY』（7月12日～21日）
TOMORROW X TOGETHER『Happily Ever After』（7月22日～31日）
ILLIT『I’ll Like You』（8月1日～10日）
SEVENTEEN『Super』（7月11日～20日）
「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ～バックドロップ～」
BOYNEXTDOOR『今日だけ I LOVE YOU（Japanese Ver.）』（7月1日～13日）
＆TEAM『Go in Blind（月狼）』（7月14日～27日）
TWS『hey! hey！』（7月28日～8月8日）
ENHYPEN『Brought The Heat Back』（8月9日～20日）
また、期間中はフードメニューやグッズのコラボレーションも展開される。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内の飲食施設「ルイズ N.Y. ピザパーラー」と「メルズ・ドライブイン」では、9組のアーティストのロゴマークをデザインしたコースターとセットメニューが楽しめる特別メニューや、それぞれのアーティストをイメージした、カップホルダー付きの爽やかなドリンクも販売される。
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