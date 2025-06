夫の度重なる不倫と暴力で結婚関係が破綻し離婚へ…韓国“シンガーソングライター同士の夫婦”に何が | RBB TODAY

シンガーソングライターのウンジョンが、夫で歌手のユン・タンタンの不倫および暴力を告発し、離婚を発表したことで衝撃が広がっている。

ウンジョンは最近、自身のSNSを通じて「長い間深く悩んだ末に、この投稿を残すことにした」とし、「夫の不倫相手を相手取って提起した不貞行為に関する訴訟は、約1年にわたる法的争いの末、勝訴で終結した。現在は精神的・身体的な被害からの回復のため、治療を受けている」と明かした。

続けて、交際時代から結婚後に至るまで続いた葛藤について「感情的な衝突が激しくなるたびに傷が残ることが繰り返されたが、“結婚”という選択に責任を持とうと、関係修復のために最善を尽くした」と告白。しかし、度重なる不倫と暴力によって結婚生活は最終的に修復困難な状況に至ったと語った。

(写真=ウンジョンSNS)ウンジョン(左)とユン・タンタン

特にウンジョンは「別居と不貞訴訟を経た後も、なお一部の交流が確認されたため、これ以上沈黙したり見過ごしたりすることは、自分自身と家族への新たな傷になると判断した」とし、現在ユン・タンタンと協議離婚の手続きを進めていると伝えた。

また、「心からの謝罪や反省を確認することは難しかった」と、胸の内を吐露した。

一方で、ウンジョンとユン・タンタンは依然としてお互いのインスタグラムアカウントをフォローし合っており、ユン・タンタンもウンジョンによる暴露後もSNSアカウントをそのまま維持している。

ウンジョンとユン・タンタンは、音楽家同士のカップルとして注目を集め、2022年に結婚した。当時ユン・タンタンは結婚発表の際、「バスに乗るための5000ウォン(約500円)を貸してほしいと頼んだ、何も持っていなかった問題児のような僕に、手を差し伸べてくれた彼女に、今度は僕が手を差し伸べて永遠を誓いたい」と語り、話題となった。

なお、ユン・タンタンは『The Night I Miss You』『Walking in The Winter』『Me Trying, You No Telling』などで人気を集めるシンガーソングライター。ウンジョンは『Smile』『Reset』『The Hare and The Tortoise』などで独自の音楽世界を築き、活動してきた。

ミュージシャンとして、そして夫婦として歩んできた2人の道が別れで幕を閉じるなか、ファンは複雑な想いを抱きつつ、それぞれの未来を応援している。

(記事提供=OSEN)

