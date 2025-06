SEKAI NO OWARIが7年ぶりの韓国単独公演開催決定　2018年にはソウルのフェスでヘッドライナー | RBB TODAY

人気バンドSEKAI NO OWARIが、韓国で約7年ぶりとなる単独コンサートを開催する。

韓国のライブエンターテインメントブランド「LIVET」によると、SEKAI NO OWARIは9月20日、高麗(コリョ)大学のファジョン体育館で「SEKAI NO OWARI ASIA TOUR 2025 “Phoenix” in Seoul」を開催する。

今回の韓国公演はアジアツアーのスタートを飾るもので、2019年以来の訪韓ライブとなる。これまで世界各地のフェスやツアーを通じてグローバルなファンダムを築いてきただけに、今回の公演にも大きな注目が集まっている。



SEKAI NO OWARIは、ボーカルのFukase、ギターのNakajin、ピアノのSaori、そしてDJ LOVEからなる4人組バンド。独自の世界観を表現したステージ演出が魅力で、“エンタメ性の高いライブ”で知られている。

韓国との縁も深く、2012年の「ジサン・バレー・ロック・フェスティバル」で初訪韓し、2017年、2019年に単独コンサートを開催。2018年にはフェス「サウンドシティ」の最終日ヘッドライナーとして出演し、韓国のファンとも積極的に交流を続けてきた。

今回のアジアツアーはソウルを皮切りに、台湾、香港、シンガポール、マレーシア、中国などで開催予定。韓国公演のチケットは、6月19日20時からMelonチケットとTicket Linkにて販売が始まる。

