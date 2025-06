BOYNEXTDOOR・テサン、赤髪から黒髪へのイメチェンにファン歓喜「大好きすぎて具合悪い」【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループBOYNEXTDOORのメンバー、テサンが黒髪に“イメチェン”し、話題だ。

【写真】大人気のBOYNEXTDOORとは?

去る6月10日、テサンはBOYNEXTDOORのメンバー公式X(旧ツイッター)を更新。

キャプションには、「黒黒」という言葉とともに黒色のハートを綴り、2枚の写真を投稿した。

公開された写真は、練習室でのテサンの姿を捉えたものである。彼は鏡を背景にポーズを取ったり、鏡越しに自撮りをしたりしている。

(写真=BOYNEXTDOORメンバー公式X)テサン

写真のなかのテサンは、髪色を落ち着いた黒色に戻したことでファンを虜にしている。最新の4thEP『No Genre』でカムバックした際、強烈な赤髪姿で登場した彼だったが、今回の髪色とのギャップに驚かされている人が続出している。

投稿を目にしたファンからは、「大好きすぎて具合悪い」「テサン君黒髪ありがとう」「やっぱ、黒髪テサンって最強」といった反応が寄せられていた。

なお、BOYNEXTDOORは来る6月19~30日、東京・J6ビル1F Six Galleryでポップアップストア「BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’ ENCORE IN JAPAN POP UP STORE」を開催予定だ。

■【写真】BOYNEXTDOOR・ウナク、最後の制服姿

■【写真】BOYNEXTDOORへSEVENTEENやENHYPENらが援護射撃

■【写真】BOYNEXTDOORのカジュアルコーデがおしゃれすぎる