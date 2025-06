ENHYPEN、日本で記録更新！新AL『DESIRE : UNLEASH』がオリコン1位＆初日売上自己最高を記録 | RBB TODAY

ENHYPENが、6thミニアルバム『DESIRE:UNLEASH』で日本の主要アルバムランキングを席巻した。

日本のオリコンが6月7日に発表した最新ランキング(6月6日付)によると、『DESIRE:UNLEASH』は発売と同時に27万5344枚を売り上げ、「デイリーアルバムランキング」で1位を記録した。

これによりENHYPENは、韓国と日本でこれまでにリリースした全12枚のアルバムすべてが、発売直後にオリコン「デイリーアルバムランキング」の1位を獲得するという快挙を成し遂げたことになる。

特に今回は、ENHYPENの歴代アルバムの中で最高の初日売上を記録した点で大きな意味を持つ。前作である2ndフルアルバムリパッケージ『ROMANCE:UNTOLD -daydream-』の初日販売数と比較して、約2倍に跳ね上がっており、日本における彼らの影響力の拡大を裏付けている。

さらに、『DESIRE:UNLEASH』は発売直後に日本のiTunes「トップアルバム」、Apple Music「トップアルバム」でも1位を獲得。タイトル曲『Bad Desire (With or Without You)』も好評で、AWAの「リアルタイム急上昇音楽TOP100」で1位に輝いたほか、オリコン「デイリーデジタルシングルランキング」(6月6日付)でもTOP10入りを果たした。

ミュージックビデオも話題を集め、LINE MUSICの「ミュージックビデオTOP100」(同日付)では6位にランクインしている。

『DESIRE:UNLEASH』へのグローバルな関心も高まっている。同アルバムは、発売からわずか3日で累計195万枚以上を売り上げ、ENHYPENにとって3作目となる“ダブルミリオンセラー”達成が目前に迫っている。

現在ENHYPENはカムバック後、音楽番組に出演し、“パフォーマンス職人”らしい完成度の高いステージを披露している。色気と都会的な雰囲気をまとった『Bad Desire (With or Without You)』や、チルなムードが際立つ『Loose(Korean Ver.)』など、多彩な魅力でファンを魅了している。

◇ENHYPENとは?

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER:儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。さらに、2022年10月に発売した日本1stアルバム『定め』は、週間アルバムランキングで2週連続1位を獲得し、5作品連続通算5作目の1位を獲得した。2022年9月スタートの初ワールドツアーの一環として、日本デビューからわずか1年半で初の京セラドーム公演を開催。第4世代K-POPアーティストとしては最速で単独ドーム公演を行うなど、大躍進を続けている。

