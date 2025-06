IVE・ウォニョン、日本で焼き肉を満喫！「一緒に食べてるみたい」と妄想広がるファン続出【PHOTO】 | RBB TODAY

IVEのウォニョンが日本で焼き肉を楽しんだ。

【写真】ウォニョン、バスローブ姿でベッドに寝そべり

ウォニョンは6月2日、自身のインスタグラムを更新し、「Love it when you call me Baby」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、日本の焼肉店で食事を楽しむウォニョンの姿が収められている。白のキャミソール姿のウォニョンは、お肉を頬張る愛らしい姿を見せた。

その一方で、梅干し入りのドリンクを美味しそうに飲む姿も写っており、まるで広告の一コマのようなビジュアルで見る者の視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「いくらでも奢ってあげたい」「梅干しサワーは渋すぎ」「焼肉食べたくなってきたー」「美しすぎる」「一緒に食べてるみたい」などの反応が寄せられている。

(写真=ウォニョンInstagram)

なお、ウォニョンは5月27日、トミー ヒルフィガー表参道店で開催された「Summer 2025 Tommy Girl Launch Party」に出席した。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

