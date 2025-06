「サマソニ」出演のizna、新曲『BEEP』チャレンジ動画が話題！公開直後に再生回数300万回に迫る | RBB TODAY

“グローバル・スーパールーキー”iznaが、新曲『BEEP』のダンスチャレンジ映像とビジュアルフィルムを公開し、注目を集めている。

iznaは公式SNSに、楽曲リリースに先駆けて『BEEP』のダンスチャレンジ動画を先行公開した。

初公開のチャレンジ動画は、グループの公式SNSにて一斉に投稿され、公開直後に累計再生回数約300万回に迫る勢いを見せ、その話題性を証明した。

チャレンジ動画には、「BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP」「この音が私を目覚めさせる」「You better be on your way」「今すぐ駆けつけてくれる?」といった歌詞の一部も先行公開されており、爽やかなサウンドと恋のときめきを感じさせるメッセージで、カムバックへの期待をさらに高めている。

また、同時に公開されたビジュアルフィルムでは、各メンバーの個性が光るハイティーンムードとまばゆいビジュアルが、まるで1本の映画のように表現された。胸が高鳴るサウンドと繊細なイラスト効果が調和し、iznaならではの愛らしい雰囲気を最大限に引き出した映像に、世界中のファンから熱い反応が寄せられている。

今回のシングルには、韓国語バージョンの『BEEP』に加えて、グループ初の日本語音源『BEEP (Japan Edition)』も収録されており、日本のファンの心をつかむ内容となっている。

なお、iznaは「KCON LA 2025」や日本の「SUMMER SONIC」など、ビッグスケールの海外フェスティバルへの出演を確定させている。さらに、音楽のみならずファッションやバラエティでも活躍を続け、“グローバル・スーパールーキー”としての存在感を証明している。

なお、iznaのニューシングル『BEEP』は、6月9日18時より各音源サイトにて配信開始される予定だ。

◇izna プロフィール

2024年4月から7月にかけて放送されたMnetのオーディション番組『I-LAND2:N/a』を通じて結成されたガールズグループ。グループ名には、予測不能な多様性を表す「N」と、無限の可能性を表す「α」を組み合わせ、「いつでも、どこでも、何でも―すなわち、それは自分(N/α)」という意味が込められている。韓国出身のパン・ジミン、ユン・ジユン、ユ・サラン、チェ・ジョンウン、チョン・セビ、日本出身のマイ、ココの計7人が所属。2024年11月25日に1stミニアルバム『N/a』を発表してデビューし、フレッシュな魅力で注目を集めている。

