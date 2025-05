TWS、日本プロ野球で始球式＆特別ステージ披露へ！7月の日本デビューを前に多方面で存在感アピール | RBB TODAY

ボーイズグループTWSが、日本のプロ野球試合で始球式を務めることが決定した。

【異例】TWS、デビュー前に日本誌のカバーに登場

所属事務所PLEDISエンターテインメントは5月27日、「TWSが6月29日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われる千葉ロッテマリーンズのホームゲーム(対福岡ソフトバンクホークス)にゲストとして招かれた」と発表した。

TWSは、韓国を代表するボーイズグループとして同試合に登場し、始球式を行う。また、特別ステージも披露する。

メンバーたちは、「千葉ロッテマリーンズのイベントに参加できてとても光栄だ。最高の姿でご挨拶できるよう準備しているので、楽しみにしていて」と伝えた。

(写真=PLEDISエンターテインメント)TWS

アニメの主題歌、単独ライブ、フェス…大忙しの夏に期待!

TWSは7月の日本デビューを控え、さまざまなプロモーションを通じて現地ファンとの接点を広げている。始球式に続き、7月放送のTVアニメ『ブスに花束を。』のオープニングテーマ『BLOOM(feat. Ayumu Imazu)』の歌唱も担当。同曲は、7月2日にリリースされる日本デビューシングル『はじめまして』に収録されている。

また、TWSはライブパフォーマンスを通じてその実力を証明していく。

7月11日より約1カ月間、日本6都市で計13公演にわたる初の単独ツアー『2025 TWS TOUR ‘24/7: WITH: US’ IN JAPAN』の開催も決定している。さらに、7月6日には音楽フェスティバル『The MusiQuest 2025』、9月15日には日本最大級の音楽イベント『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』への出演も控えており、日本での本格的な活動に大きな期待が寄せられている。

