BTS・J-HOPE、台北公演へ出発！夏先取りの爽やかファッションを披露【独自写真】 | RBB TODAY

BTSのメンバー、J-HOPEが爽やかな魅力を放った。

【写真】仲良しのJ-HOPE&坂口健太郎

5月23日午前、J-HOPEは仁川(インチョン)国際空港を通じて台湾・台北に出国した。

今回の出国は、5月24日・25日に台北で開催される自身のワールドツアー「j-hope Tour “HOPE ON THE STAGE” in Taipei」への出演のためである。

(写真提供=OSEN)J-HOPE

J-HOPEは、ネイビーのジャケットにカーキのハーフパンツを合わせ、夏らしく爽やかなコーディネートを披露した。

なお、現在開催中のJ-HOPEのワールドツアー「j-hope Tour “HOPE ON THE STAGE”」は、2025年2月にソウルで幕を開け、北米やアジアの15都市で31公演を行い、世界中のファンを魅了している。

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント(現HYBE)の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン(英:Jeong)の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。

■【写真】J-HOPE、美人実姉と2SHOT

■【写真】JIN&J-HOPE、ワールドスター同士の豪華自撮り

■【写真】J-HOPE、「NIKE」とコラボの日本人デザイナーと対面