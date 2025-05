BTS・J-HOPE、5月31日の大阪公演が日本のほか韓国の劇場でもライブビューイング開催決定 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、J-HOPEをスクリーンで出会える。

来る5月31日、京セラドーム大阪で開催される「j-hope Tour HOPE ON THE STAGE in JAPAN」は、J-HOPEの初のソロワールドツアーを締めくくる公演だ。2025年2月、ソウルを皮切りにアメリカとアジアを経て、計15地域で31公演を行った。

今回のコンサートは公演名のように「ステージのうえのJ-HOPE」に出会える場で、これまでの音楽に再び焦点を当て、ファンと大きな感動をともに分かち合う予定だ。

彼は、1stソロフルアルバム『Jack In The Box』に収録された『MORE』『Arson』、スペシャルソロアルバム『HOPE ON THE STREET VOL.1』のタイトル曲『NEURON(with Gaeko, yoonmirae)』など、すでにリリースした楽曲を披露する。

ほかにも、ワールドツアーを通じて初公開したデジタルシングル『Sweet Dreams(feat. Miguel)』『MONA LISA』まで、多彩なステージを自分ならではの“色”で歌唱する予定だ。

「j-hope Tour HOPE ON THE STAGE in JAPAN」のライブビューイングは、ロッテシネマワールドタワー、建大(コンデ)入口、釜山(プサン)本店をはじめとする韓国の28カ所で行われる。

特に、ロッテシネマ弘大(ホンデ)入口、金浦(キンポ)空港、清涼里(チョンニャンニ)、大田(テジョン)セントラル、東城路(トンソンノ)、釜山本店にはコンサート会場と最も似ている“光音シネマ”上映が予定されている。

ロッテカルチャーワークスのキム・セファンエクスコンチーム長は、「会場まで行くのが難しいファンの惜しさをなくし、熱気を感じられる臨場感溢れる劇場中継を準備した」として、「会場では見逃しやすいディテールを大きなスクリーンで確認できるライブビューイングにたくさんの関心をお願いする」と伝えた。

なお、日本全国の劇場でも同公演のライブビューイングが開催予定だ。

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント(現HYBE)の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン(英:Jeong)の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。

