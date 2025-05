10歳年上女優と熱愛中のバンドマン、aespa・カリナとのコラボに「刺激を受けた」と大絶賛！ | RBB TODAY

韓国の人気バンド・JANNABIが4thフルアルバムでカムバックし、多くの人々への感謝を伝えた。

【注目】チェ・ジョンフン、『イ・サン』女優と公開熱愛

JANNABIは4月28日、4thフルアルバム『Sound of Music pt.1』をリリースした。それに合わせて、リーダーのチェ・ジョンフンが自身のインスタグラムを通じて、ファンやスタッフ、コラボしたアーティストへの真心こもった感謝のメッセージを伝えた。

まず、チェ・ジョンフンは「僕たちは小心者で臆病なチキン野郎だから、褒められるケアが必要」と、特有のウィットを交えながら本音をにじませた。そして「僕たちの音楽人生には、これからもワクワクすることが待っているし、この瞬間もそのひとつだった」と語り、『Sound of Music pt.1』がどれだけ多くの人の努力と愛情によって生まれたかを明かした。

(写真=チェ・ジョンフンInstagram)

今回の投稿には、ドラム・ベース・キーボード・コーラス・オーケストラセッションをはじめ、ミキシングエンジニア、カバーアートデザイナー、ミュージックビデオ監督、スタイリスト、編集者まで、すべての協力者の名前が丁寧に記されていた。

JANNABIの音楽世界が、単なる“作品”ではなく、多くの人々のストーリーが積み重なってできた長い旅のようなものだということが伝わってくる。

タイトル曲『May the TENDERNESS be with you!』には、aespaのカリナがフィーチャリング参加しており、彼女への特別な感謝の言葉も添えられた。

(写真提供=OSEN)チェ・ジョンフン(左)、カリナ

チェ・ジョンフンは、「忙しいスケジュールの合間にも、一節一節に心を込めて歌うカリナさんの姿に、(メンバーの)ドヒョンと僕は感動し、大いに刺激を受けた」と語り、「これからの活動を心からファンとして応援する」とエールを送った。

さらに、「この時間は、音楽をやっている間きっと忘れられない幻想のような瞬間だった。いつか多くの人々の前で、こぢんまりとでも披露できることを願っている」と締めくくった。

タイトル曲『May the TENDERNESS be with you!』は、互いを愛する刹那の明快な感情と、その瞬間の大切さを描いた楽曲。リリースと同時に韓国の主要音源チャートMelon 「HOT100」(4月30日基準)やBugsリアルタイムチャートで上位にチャートインし、ヒットの兆しを見せている。

ファンからは「初夏のロマンティック・ファンタジーソング」「JANNABIとカリナの歌声の相性が最高」「予想外の組み合わせだけど完璧なシナジー」といった熱い反応が寄せられている。

(記事提供=OSEN)

■【写真】カリナ、胸元露わな大胆ワンピース姿

■【写真】カリナ、タイト衣装で“反則級”のメリハリ体型

■【写真】JANNABIボーカル、『チャングム』出演女優と10歳差恋愛中