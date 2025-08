ENHYPEN、日本4thシングル「宵 -YOI-」発売記念ショーケースを東京で開催！全世界生中継で約100万人が熱狂 | RBB TODAY

グローバルグループENHYPENが、『ENHYPEN 日本4thシングル「宵 -YOI-」発売記念ショーケース』で新曲のステージを披露した。

ENHYPENは7月31日、東京・豊洲PITにて『ENHYPEN 日本4thシングル「宵 -YOI-」発売記念ショーケース』を開催した。

ショーケースでは、タイトル曲かつ日本オリジナル曲の『Shine On Me』と、収録曲の『Bad Desire (With or Without You) [Japanese Ver.]』を披露し、会場を大いに盛り上げた。会場には抽選で選ばれたファンとメディアを合わせて約2200人が集まった。

さらに、HYBE LABELS公式ユーチューブとENHYPEN公式TikTokにて全世界生中継され、全世界のファンと共にショーケースが開催された。同時視聴人数は合計約26万人で、特にTikTokでは総視聴者数約100万人となり、大きな反響を呼んだ。

(写真=(P)&(C) BELIFT LAB Inc.)

約2年ぶり、3回目となるENHYPENの日本での発売記念ショーケースでは、まず『Shine On Me』を披露した。優しいバラードが会場に響き渡り、温かな空間に包まれた。SUNOO(ソヌ)が「久しぶりの日本でのショーケースにようこそ!一緒に盛り上がりましょう!」と告げスタートを切った。

『宵 -YOI-』について、JAY(ジェイ)は「全3曲を通して、愛する人への“欲望と本能”を表現した作品です。初めて日本オリジナル曲がタイトル曲になっていますし、日本オリジナル曲が2曲も収録されていることが特別なポイントだと思います!」と伝えた。

タイトル曲『Shine On Me』は7月4日よりデジタル先行配信され、5日・6日に開催された『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』(以下、「SUMMER EDITION」)味の素スタジアム公演にて初披露したことについてのトークも展開された。

(写真=(P)&(C) BELIFT LAB Inc.)

日本オリジナル曲『Echoes』に関してHEESEUNG(ヒスン)は「“どこにいても君の存在が頭から離れない”というテーマを軸に、“2人だけの世界へ君を連れて行きたい”という独占欲が描かれた曲です」と魅力を伝えた。

MCより、現在開催中の初の日本2都市スタジアムツアー「SUMMER EDITION」を通して、初めて日本でスタジアムという大きなステージに立ってみた感想を聞かれると、SUNGHOON(ソンフン)は「本当に大きな会場だったので僕たちも圧倒されたけれど、水を活用してENGENEの皆さんと楽しく遊ぶことができました!」と興奮を伝えた。さらに、水を使った演出が話題を呼んだことに関してJAKE(ジェイク)は「夏に合わせて特別な演出を準備しました。ENGENEの皆さんが喜んでくださって嬉しかったです」と感想を伝えた。

今回のショーケースは、今までにはなかったトークコーナーも設けられた。“ENHYPENが輝く瞬間”というテーマにちなんで、事前にENGENE(ファンダム名)から寄せられたメッセージにメンバーたちは全力で応えた。特に、HEESEUNG(ヒスン)は『Echoes』をアカペラで1フレーズ歌い、ENGENEからの歓声があがった。

最後にJUNGWON(ジョンウォン)が「今日来てくださったメディアの皆さん、ENGENEの皆さんありがとうございました」と感謝を伝え、さらにNI-KI(ニキ)が「最後にもう一回、ENGENEの皆さんの声を聞かせてくれますか?」と呼びかけると、大きな歓声が上がった。

そして、『Bad Desire (With or Without You) [Japanese Ver.]』で一糸乱れぬパフォーマンスを披露した。洗練されたダンスポップサウンドの上に「君を(僕と同じ)ヴァンパイアにしたい」という欲望を日本語歌詞で濃密に描き出した、ENHYPENならではの都会的で色気ある魅力が際立つ楽曲だ。日本語バージョンが初披露され、会場が大歓声に包まれる中、『ENHYPEN 日本4thシングル「宵 -YOI-」発売記念ショーケース』は幕を閉じた。

なお、ENHYPENは、8月2日・3日に大阪・ヤンマースタジアム長居で「SUMMER EDITION」を開催する。デビューから約4年7か月での日本でのスタジアム公演開催は海外アーティスト史上デビュー後最速かつ日本2都市でのスタジアムツアー開催はK-POP第4世代グループ初の快挙だ。約2年ぶりの日本作品リリースと合わせて、日本での熱気を高めていくENHYPENから目が離せない。

