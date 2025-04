BTSやSEVENTEENの楽曲をUSJで！「NO LIMIT！サマーダンスナイトwith HYBE JAPAN」今夏開催決定 | RBB TODAY

2024年に初開催し大好評だったユニバーサル・スタジオ・ジャパンでの夜の特別ステージ「NO LIMIT!サマーダンスナイトwith HYBE JAPAN」が演出をパワーアップさせて帰ってくる。

【写真】SEVENTEENが日本の居酒屋に!?

来る7月1日~8月20日、「NO LIMIT!サマーダンスナイトwith HYBE JAPAN」の開催が決定した。

同ステージは、HYBE MUSIC GROUP所属のアーティストの楽曲と映像に加え、ウォーターエフェクト、バブルマシーン、スモークといったさまざまな特殊効果を使った演出や大音量のライブ演出が織りなすナイト・エンターテインメントだ。

パークの仲間たちやスタイリッシュなダンサー、DJも登場し、会場全体から降りかかる大量のバブルと水、さらに大画面で流れる映像や迫力満点の音楽に全身で没入し、歌って踊りながら心の底から楽しむことができる。

今年はボーイズグループBTS、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、&TEAM、BOYNEXTDOOR、ガールズグループLE SSERAFIMに加えて、ボーイズグループTWSとガールズグループILLITを含めたHYBE MUSIC GROUPのアーティスト9組の厳選されたセットリストで楽曲と映像を一新した。

上から「NO LIMIT!サマーダンスナイトwith HYBE JAPAN」ポスター、「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」

そして、来場者のリアクションがステージ上の巨大モニターに映る“ライブカメラ演出”が新たに登場し、来場者が主役になったかのような感覚で、心ゆくまでエンターテイメントに没入できる、新たな夏の夜の体験を提供する。

また、昨年31日間の開催で大きな反響を得たため、今年は開催日数を増やし、イベントを実施することが決定した。

さらに、イベント開催期間中は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの大人気アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」に9組のアーティストの楽曲が代わる代わる搭載される。各アーティストの搭載楽曲や期間に関しては後日発表予定だ。

なお、「NO LIMIT!サマーダンスナイトwith HYBE JAPAN」は7月1日~8月20日の間、楽しむことができる見通しだ

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are (C)&(TM) Warner Bros.

Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR.

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo

TM and (C) 2024 Sesame Workshop

(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC

TM &(C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM &(C) Universal Studios.

(C) HYBE JAPAN. All Rights Reserved.(Distributed By BIGHIT MUSIC/BELIFT LAB/SOURCE MUSIC/PLEDIS ENTERTAINMENT/KOZ ENTERTAINMENT/YX LABELS)

■【写真】BTS・JIN、エレガントな輝き「キラキラ眩しい」

■【写真】LE SSERAFIM・宮脇咲良、実写版バービー人形に!?

■【写真】&TEAM・K、桜の下で見せた"CG級スタイル"