izna・ジョンウン、『リムジンサービス』出演！少女時代・テヨンやIUの曲も歌いこなす圧巻の歌唱力を披露 | RBB TODAY

ガールズグループiznaのメンバー、ジョンウンが圧巻のボーカルを披露した。

ジョンウンは、4月15日に公開されたYouTubeチャンネルKBS Kpopの『リムジンサービス』に出演し、完璧なライブパフォーマンスを披露した。

ジョンウンはこの動画のオープニングに、最近リリースされたiznaの1stデジタルシングル『SIGN』を自分らしいカラーで再解釈しながら歌い上げた。澄んだ音色と繊細な感情表現で楽曲の切なさを際立たせ、瞬時に視聴者を魅了した。

最初のライブパフォーマンスとして少女時代・テヨンの『Melt Away』を選んだジョンウンは、テクニカルなボーカルスキルから卓越した歌唱力まで披露し、感嘆を誘った。これに対しMCのイ・ムジンは、「まだデビューして間もないのに、非常にしっかりとした基礎力を持っているように見える」と称賛のコメントを贈った。

さらに、ジョンウンはトリー・ケリーの『All In My Head』でパワフルな声量を見せつけ、視聴者の心を響かせた。また、IUの『My old story』ではイ・ムジンとのデュエットを披露し、完璧なハーモニーと息の合ったパフォーマンスで魅了した

ジョンウンは、“1位コレクター”という名にふさわしいライブパフォーマンスを繰り広げ、実力派ボーカリストとしての存在感をしっかりと示した。彼女が所属するiznaは、1stデジタルシングル『SIGN』が、音楽番組で初の1位を獲得したことをはじめ、音源チャート上位入りやMVの爆発的な再生回数などでキャリアハイを更新している。

iznaは引き続き『SIGN』での活動を続けていく予定だ。

