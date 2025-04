OH MY GIRL、10周年コンサート開催決定！“6人6色”の個性あふれるポスター公開 | RBB TODAY

ガールズグループOH MY GIRLが単独コンサートの開催を控え、メンバー別のビジュアルポスターを公開し、公演への期待感を高めている。

OH MY GIRLは、4月15日と16日にグループ公式SNSで『2025 OH MY GIRL CONCERT [Milky Way] 』のメンバー別ポスターを公開した。

ポスターに登場したメンバーはそれぞれの個性と魅力が際立つ“6人6色”のビジュアルでファンの熱い反応を呼び起こしている。まず、ヒョジョンはオフショルダーのブラックワンピースにヘアリボンを合わせて清楚でフェミニンな雰囲気を演出し、ミミは、オールブラックのドレスに高く編み上げたヘアスタイルで、堂々とした存在感を放った。そして長いストレートヘアのユアはブラックのチューブトップを着こなし、シックで洗練されたムードを演出した。

(写真=RBW、WMエンターテインメント)

スンヒはブラック×ホワイトのコーディネートで、キュートでクールな二面性を表現し、ユビンはホワイトリボンをポイントにしたマーメイドドレス姿で優雅な雰囲気を醸し出した。最年少のアリンはポニーテールとアクティブなポーズでフレッシュな魅力と愛らしいエネルギーを放った。

『Milky Way』はOH MY GIRLのデビュー10周年を記念して開催される単独コンサートだ。豊富な楽曲を通して、OH MY GIRLは「MIRACLE」(ファンダム名)とともに、これまでの音楽の歩みを振り返る。まるで銀河のように壮大で美しいステージを通して、深い感動と余韻を届けてくれることが期待されている。

なお、OH MY GIRLの単独コンサート『Milky Way』は、4月19日、20日にソウル・オリンピック公園オリンピックホールにて開催される。

