EXO・カイ、新曲『Walls Don’t Talk』MV公開！ファンへの“特別な贈り物” | RBB TODAY

EXOのカイがカムバックを前に、新曲『Walls Don't Talk』のMVを公開する。

【写真】「まるで彫刻…」EXO・カイの自撮り

本日(4月15日)午後6時、SMTOWN公式YouTubeチャンネルに、カイの4thミニアルバム『Walls Don't Talk』のMVが公開される。これは、カムバックを心待ちにしている世界中のファンのためにカイが特別に準備したもので、大きな注目を集めそうだ。

(写真=SMエンターテインメント)カイ

『Walls Don't Talk』は、レゲトンスタイルのミッドテンポ・ポップナンバーで、重なり合う多様な打楽器のリズムが躍動感を与える。歌詞には、お互いに強く惹かれながらも、その想いを隠そうとする繊細で緊張感のある瞬間を描いている。

(写真=SMエンターテインメント)カイ

また『Walls Don't Talk』のMVは、先行公開曲『Adult Swim』のMV撮影のために訪れた、タイ・バンコクを舞台に撮影されている。カイが自由な時間を満喫する“チル”な雰囲気が映像全体に漂い、カイならではの魅力が詰まっている。

(写真=SMエンターテインメント)カイ

4月21日に発売されるカイの4thミニアルバム『Wait On Me』は、待つことの美学をテーマにしたタイトル曲『Wait On Me』をはじめ、『Adult Swim』、『Walls Don't Talk』、『Pressure』、『Ridin'』、『Off and Away』、『Flight to Paris』の計7曲が収録されている。

またカイは、同日(4月15日)午後6時30分にYouTubeチャンネル「KODEコード」(原題)で公開されるコンテンツ「セルフォンKODE」にも出演する。

(記事提供=OSEN)

◇カイ プロフィール

1994年1月14日生まれ。本名キム・ジョンイン。2012年にEXOのメンバーとしてSMエンターテインメントからデビューした。グループ内ではセンターを務め、「EXOの顔」ともされる。ダンスを得意としており、ステージで見せるパフォーマンスは圧巻。同じ事務所に所属するSHINeeのテミンとは、練習生時代からの親友。2023年5月に社会服務要員として入隊し、2025年2月10日に除隊した。

■【写真】EXO・カイ、過去の"詐欺被害"を告白

■【写真】「生まれながらにしてアイドル」のカイ

■【写真】カイも…BLACKPINK・ジェニーの“男たち”がワールドクラスすぎる