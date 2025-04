ENHYPEN、欧米10都市でツアー決定！世界中のファンと繋がる夏に | RBB TODAY

ボーイズグループENHYPENが、8月から9月にかけて、アメリカとヨーロッパを巡るワールドツアーを開催し、現地のENGENE(公式ファンクラブ)と再び対面する。

4月15日、所属事務所のBELIFT LABは、ENHYPENのグローバルファンプラットフォーム「Weverse」を通じて、ワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR “WALK THE LINE” IN U.S & EUROPE」(以下「WALK THE LINE」)の開催のお知らせとポスタービジュアルを公開した。ENHYPENはアメリカとヨーロッパの10都市で全12公演を行う予定だ。

アメリカツアーは8月6日~7日(現地時間)にニューヨーク・ベルモントパークのUBSアリーナで華やかに幕を開ける。その後、シカゴ・ユナイテッドセンター(8月9日)、ヒューストン・トヨタセンター(8月12日、13日)、ロサンゼルス・BMOスタジアム(8月16日)へと続く。

(写真=(P)&(C)BELIFT LAB Inc.)

また、デビュー後初となるヨーロッパツアーも予定されている。8月22日のロンドン・O2アリーナを皮切りに、マンチェスター・AOアリーナ(8月25日)、アムステルダム・ジッゴドーム(8月28日)、ブリュッセル・INGアリーナ(8月30日)、ベルリン・ウーバーアリーナ(9月1日)、パリ・アコールアリーナ(9月3日)で公演を行う。

ENHYPENは毎年、ツアーの規模と地域を着実に広げており、グローバルな影響力を発揮し続けている。2024年10月には韓国・高陽総合運動場で「WALK THE LINE」ツアーの幕を開け、11月から今年1月にかけては、K-POPボーイズグループとして史上最短(4年)で日本3大ドームツアーを成功させた。さらにこの夏には、海外アーティスト史上最速(デビューから4年7カ月)での日本スタジアム公演も控えている。3月にはフィリピン・ブラカンのフィリピン・スポーツ・スタジアムを満員にし、6月にはタイ最大規模の「ラジャマンガラ国立競技場」での公演も全席完売となるなど、圧倒的な世界的人気を誇っている。

ワールドツアーだけでなく、フェスティバルやテレビ出演など多方面で活躍を続けるENHYPENは、4月12日、アメリカ最大規模の音楽フェスティバル「コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル」に出演し、圧倒的なパフォーマンスとライブで世界中の視線を集めた。また、アメリカABCのトーク番組『ジミー・キンメル・ライブ!』や、『ジェニファー・ハドソン・ショー』にも出演し、北米メディアからの注目度も高い。

さらにENHYPENは、6月5日に6thミニアルバムをリリースし、カムバックすることも予告されている。このアルバムは、前作『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』以来、約7カ月ぶりのリリースとなる。グループ独自のストーリーとコンセプトで“ENHYPENの世界観”を築いてきた彼らの新たな音楽と物語に、世界中のファンの期待が高まっている。

(記事提供=OSEN)

◇ENHYPENとは?

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER:儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。さらに、2022年10月に発売した日本1stアルバム『定め』は、週間アルバムランキングで2週連続1位を獲得し、5作品連続通算5作目の1位を獲得した。2022年9月スタートの初ワールドツアーの一環として、日本デビューからわずか1年半で初の京セラドーム公演を開催。第4世代K-POPアーティストとしては最速で単独ドーム公演を行うなど、大躍進を続けている。

