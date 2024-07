ENHYPENの2ndアルバムが日本で28.9万枚を売り上げ | RBB TODAY

グローバルグループENHYPENの2ndスタジオアルバム「ROMANCE : UNTOLD」が、オリコンが7月23日に発表した最新ランキングで週間アルバムランキングで1位を獲得。発売初週の売上は28.9万枚に達し、グループの自己最高記録を更新した。

この記録は、ENHYPENの日本1stアルバム「定め」の初週売上23.3万枚を大きく上回るものだ。今回の1位獲得により、ENHYPENはオリコン週間アルバムランキングで通算8度目の1位を記録した。特筆すべきは、韓国アルバムである「ROMANCE : UNTOLD」が、日本で発売されたアルバムの初週販売量を超えた点だ。

ENHYPENの人気は日本だけでなく、世界的にも急上昇している。同アルバムは韓国での初動販売量が234万4749枚を記録し、一気にダブルミリオンセラーの仲間入りを果たした。さらに、アメリカの権威ある音楽チャート「ビルボード200」では2位にチャートインし、自己最高順位を4位から引き上げた。

8月10日には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」に、K-POPアーティストとして初出演を果たす予定。さらに、8月24日から9月1日にかけて、愛知と宮城でワールドツアーの日本公演「ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS' IN JAPAN」を開催する。