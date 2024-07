BABYMONSTER、「FOREVER」ダンス映像のビハインド公開！熱意あふれるパフォーマンスに注目 | RBB TODAY

韓国YGエンターテインメントの新人ガールズグループBABYMONSTERが、デビュー曲「FOREVER」のダンス映像ビハインドを公開し、ファンの注目を集めている。

映像では、メンバーたちの真剣な表情と熱意あふれる姿勢が印象的だ。撮影が始まると、彼女たちは一瞬にして曲の世界に没頭し、繊細な表情演技と洗練されたダンスラインを披露。その完成度の高さに、スタッフからも感嘆の声が上がったという。注目は、メンバー同士の強固なチームワークだ。お互いにフィードバックを交わしながら練習を重ね、高いクオリティを追求する姿勢が随所に見られた。例えば、ラミーが動線をチェックしたり、チキタのキリングパートを他のメンバーが励ましながら完成させたりと、彼女たちの絆の深さが伝わってくる。

撮影の前半と後半で異なる衣装に身を包み、それぞれの雰囲気で観る者を魅了した。特に後半では、カラフルな衣装でさらにエネルギッシュなパフォーマンスを披露し、最後まで全力を尽くす姿勢が印象的だ。

メンバーたちは「みんなとても苦労したし、ファンの方々が『FOREVER』をたくさん好きになってほしい。」とコメントしている。BABYMONSTERは先日、SBS「人気歌謡」舞台を最後に「FOREVER」の活動を成功裏に終えた。YG側は当初、正規アルバム発売前の先行公開曲ということで放送活動を予定していなかったが、ファンの要望に応えて1週間の活動を準備したという。

そして、8月10日・11日には、ソウル慶熙大学校平和の殿堂で「[BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THE RE]FINALE IN SEOUL」を開催予定。国内初のファンミーティングとなるこの公演は、両日とも全席売り切れを記録し、追加席まで用意されることとなっている。