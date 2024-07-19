櫻坂46、『小林由依 卒業コンサート』映像作品のジャケットアートワーク公開 | RBB TODAY

今年1月31日・2月1日に国立代々木競技場 第一体育館で実施された、小林由依の卒業コンサート。同作には、卒業セレモニーが開催された2日目の公演が完全収録。完全生産限定盤の特典映像には、舞台裏に密着したBehind the scenes、1日目の公演のみ披露した欅坂46時代の楽曲「風に吹かれても」などが特典映像として収録されており、それぞれBlu-ray・DVDの計4形態での発売となる。
公開されたアートワークの中でも、完全生産限定盤Blu-rayのメイン写真は小林の凛とした表情が印象的だ。
【Amazon.co.jp限定】YUI KOBAYASHI GRADUATION CONCERT (Blu-ray) (完全生産限定盤) (オリジナル三方背収納ケース付)
￥11,000
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
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【完全生産限定盤】
■収録内容
Overture
ジャマイカビール
摩擦係数
断絶
五月雨よ
最終の地下鉄に乗って
僕たちの La vie en rose
危なっかしい計画
Anthem time
Buddies
偶然の答え
桜月
Nobody's fault
BAN
承認欲求
Start over!
隙間風よ
君がサヨナラ言えたって・・・
小林由依 Message
タイムマシーンでYeah!
櫻坂の詩
Behind the scenes of Yui Kobayashi Graduation Concert
Bonus Tracks -Day1-
思ったよりも寂しくない
君と僕と洗濯物
ドローン旋回中
風に吹かれても
【初回仕様限定 / 通常盤】
■収録内容
※完全生産限定盤の