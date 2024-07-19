 櫻坂46、『小林由依 卒業コンサート』映像作品のジャケットアートワーク公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 音楽 記事

櫻坂46、『小林由依 卒業コンサート』映像作品のジャケットアートワーク公開

エンタメ 音楽
櫻坂46、『小林由依 卒業コンサート』映像作品のジャケットアートワーク公開
  • 櫻坂46、『小林由依 卒業コンサート』映像作品のジャケットアートワーク公開
  • 櫻坂46、『小林由依 卒業コンサート』映像作品のジャケットアートワーク公開
  • 櫻坂46、『小林由依 卒業コンサート』映像作品のジャケットアートワーク公開
  • 櫻坂46、『小林由依 卒業コンサート』映像作品のジャケットアートワーク公開
  • 櫻坂46、『小林由依 卒業コンサート』映像作品のジャケットアートワーク公開
　8月28日に発売される櫻坂46のLIVE Blu-ray / DVD『YUI KOBAYASHI GRADUATION CONCERT』のジャケットアートワークと収録内容が決定した。

　今年1月31日・2月1日に国立代々木競技場 第一体育館で実施された、小林由依の卒業コンサート。同作には、卒業セレモニーが開催された2日目の公演が完全収録。完全生産限定盤の特典映像には、舞台裏に密着したBehind the scenes、1日目の公演のみ披露した欅坂46時代の楽曲「風に吹かれても」などが特典映像として収録されており、それぞれBlu-ray・DVDの計4形態での発売となる。

　公開されたアートワークの中でも、完全生産限定盤Blu-rayのメイン写真は小林の凛とした表情が印象的だ。

【Amazon.co.jp限定】YUI KOBAYASHI GRADUATION CONCERT (Blu-ray) (完全生産限定盤) (オリジナル三方背収納ケース付)
￥11,000
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

【完全生産限定盤】
■収録内容

Overture
ジャマイカビール
摩擦係数
断絶
五月雨よ
最終の地下鉄に乗って
僕たちの La vie en rose
危なっかしい計画
Anthem time
Buddies
偶然の答え
桜月
Nobody's fault
BAN
承認欲求
Start over!
隙間風よ
君がサヨナラ言えたって・・・
小林由依 Message
タイムマシーンでYeah!
櫻坂の詩


Behind the scenes of Yui Kobayashi Graduation Concert
Bonus Tracks -Day1-
思ったよりも寂しくない
君と僕と洗濯物
ドローン旋回中
風に吹かれても

【初回仕様限定 / 通常盤】
■収録内容
※完全生産限定盤のと同内容


卒業目前の櫻坂46・小林由依が表紙巻頭で凛々しい表情！『B.L.T.3月号』 | RBB TODAY
画像
　櫻坂46・小林由依が、29日発売の『B.L.T.3月号』（東京ニュース通信社）にて表紙巻頭に登場する。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/01/18/216109.html続きを読む »
《KT》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

櫻坂46

坂道グループ

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top