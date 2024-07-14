【Amazonプライムデー】JBL、公式ストア限定モデルが最大30%OFFで販売中 | RBB TODAY

◆JBL WAVE BEAM
・軽やかな装着感のショートスティック型デザインのエントリーモデル
・8mm径ダイナミックドライバー搭載でJBLならではのパワフルサウンドを再現
・最大約32時間※1のワイヤレス音楽再生
・防水・防塵規格IP54※2対応で雨や汗にも安心
価格：5,390円（30％オフ）
販売ページ：https://amzn.to/4f30DUb
◆JBL BAR 800
・Dolby Atmos対応で5.1.2chの立体音響空間を実現するサウンドバー
・映画館の音を知り尽くしたJBLが大口径サブウーファーで実現する“リアルエフェクト”
・着脱可能な充電池内蔵ワイヤレス・リアスピーカー搭載
・音だけでなく映像も最新のデジタルフォーマットに対応
・Wi-Fi6内蔵で音楽やスマートホームにもフル対応
・設定から音楽再生まで一元管理を可能にする統合型アプリ「JBL ONE」対応
価格：84,990円（15％オフ）
販売ページ：https://amzn.to/3Wn3oIw
◆JBL PartyBox Encore
・100Wの大出力を誇りながら片手で持ち運びやすいポータブルデザイン
・話している人の声だけを効果的に拾う「単一指向性」のデジタル・ワイヤレスマイク付属
・専用アプリでカスタマイズ可能な音楽を視覚的にも盛り上げる進化したライトショー
・最大約10時間再生※1のバッテリー搭載と防滴性能(IPX4)※3でアウトドアでも活躍
・ワイヤレスでスピーカーをもう1台増設できる「TWS」モード対応
価格：39,600円（20％オフ）
販売ページ：https://amzn.to/3VVmIeI
◆JBL Quantum200
・ハイクオリティなゲーミングサウンド「JBL QuantumSOUND™」を実現
・上位モデル譲りの大口径φ50㎜ダイナミック・ドライバーを搭載
・長時間の着用でも疲れにくい245gの軽量設計
・メモリーフォームクッションとPUレザーによる快適な装着感を実現したイヤーパッドを採用
・直感操作が可能なボイスフォーカスフリップアップマイク
・幅広いデバイスに使用可能なφ3.5ｍｍ接続
価格：4,400円（20％オフ）
販売ページ：https://amzn.to/46bs7mI
◆JBL CHARGE Essential 2
・より深みのある重低音と40Wの迫力のあるサウンドを実現
・スマホやタブレッドなどのデバイスも充電可能なモバイルバッテリー機能搭載
・約4時間の充電で最大約20時間の連続再生※1を実現
・IPX7※4防水性能装備で万が一の水没でも安心
価格：13,910円（21％オフ）
販売ページ：https://amzn.to/3Y1LwEj
◆JBL TUNE 770NC
・ハイブリッド式ノイズキャンセリング機能で味わう上質なJBL PURE BASSサウンド
・「JBL Headphones」アプリ新対応で自分好みにカスタマイズ
・日常使いで活躍する「マルチポイント」や「Google Fast Pair」※5など多彩な機能に対応
・安定した接続で最大約70時間※1の長時間再生
・ソフトなイヤーパッドと軽量設計で快適な装着感
・あらゆるスタイルに溶け込む豊富なカラーバリエーション
価格：13,464円（15％オフ）
販売ページ：https://amzn.to/4cHQdYK
【Amazonプライムデー】FlexiSpotの電動昇降デスクが大幅割引！ | RBB TODAY
Flexispot Japanが販売する電動昇降デスク等の商品が、16日から17日まで実施される「Amazon プライムデー」で割引販売される。なお、同社は現在実施中の「Amazon プライムデー先行セール」にも参加しており、現時点でも割引価格で購入可能だ。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/07/14/221690.html続きを読む »
【Amazonプライムデー】Jackery、ポータブル電源とソーラーパネルとのセットが45％オフ | RBB TODAY
Jackery Japanは、同社公式オンラインストア及び各EC店舗で「Jackery ポータブル電源 1000 New」及びソーラーパネルとのセット「Jackery Solar Generator 1000 New」を発売した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/07/11/221621.html続きを読む »