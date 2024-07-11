【Amazonプライムデー】先行セールスタート！充電器・バッテリーはCIOの製品をチェック | RBB TODAY

ここでは同社のセール品のうち注目アイテムを紹介しよう。
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プライムデー初登場の新商品
●Polaris CUBE DESK
セール価格：4,580円（税込）30％OFF
ACコンセント×3・USB-C×2・USB-A×1搭載。充電状況が一目でわかるディスプレイ付き。最大67Wの高出力対応。
（ブラック）https://amzn.to/3S4a77Y
（ホワイト）https://amzn.to/3S25ye2
●SMARTCOBY TRIO 20000mAh 35W
セール価格：4,980円（税込）28%OFF
世界最小級（※２）・USB-C×2・USB-A×1搭載。最大35W出力に対応で小型デバイスやスマホはもちろん、ミドルレンジのPCへの充電にも。
（ブラック）https://amzn.to/3S0lvl8
（ホワイト）https://amzn.to/4bxb6o0
●NovaPortⅡシリーズ
「NovaPort TRIOⅡ 67W2C1A」セール価格：3,980円（税込）39%OFF
世界最小級（※２）の67W高出力3ポート充電器。USB-C×2・USB-C×1搭載。進化した安全保護機能Nova Safety2.0搭載。
（ブラック）https://amzn.to/4bBRSNW
（ホワイト）https://amzn.to/4bEB0X5
「NovaPort TRIOⅡ 67W3C」 セール価格：3,980円（税込）39%OFF
世界最小級（※２）の67W高出力3ポート充電器。USB-C×3搭載。進化した安全保護機能Nova Safety2.0搭載。
（ブラック）https://amzn.to/4eUcm7v
（ホワイト）https://amzn.to/3zJqYX4
「NovaPort QUADⅡ 67W3C1A」 セール価格：4,380円（税込）36%OFF
世界最小級（※２）の67W高出力4ポート充電器USB-C×3・USB-C×1搭載。安全保護機能Nova Safety2.0搭載。
（ブラック）https://amzn.to/3zMzeFK
（ホワイト）https://amzn.to/4bCJNst
プライムデーオススメ商品
拡張電源タップ
「Polaris CUBE Built in CABLE」（黒・白）4,480円 25％
https://amzn.to/3zJJhLO
ACコンセント×２・USB-C×2・USB-A×1搭載。ケーブル内蔵で簡単に収納できる電源タップ。旅行や出張時など持ち運びに最適。
「Polaris CUBE WALL」（黒・白） 4,480円 25％
https://amzn.to/4bBS2F2
ACコンセント×３・高出力のUSB-C×2・USB-A×1を搭載、電力自動振り分け対応の拡張電源タップ
●モバイルバッテリーと合わせて使いたい15cmシリコンケーブル・カラビナ付きケーブルホルダー
「シリコンケーブル15㎝」 C to Lightning・C to C
しなやかで絡みづらいシリコン被覆を採用。高耐久設計。CtoCタイプはPD100W対応。
（CtoL）https://www.amazon.co.jp/dp/B0CVN8DX2Y 1,580円（税込）16％OFF
（CtoC）https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJ28ZZ52 1,080円（税込）21％OFF
ディスプレイ付きケーブル
ディスプレイケーブル USB-C to C (ストレート・L字)
滑らかな手触りで絡まりにくいシリコン素材使用。充電速度を可視化してより毎日の充電を楽しく。また、通電確認にもお使いいただけます。
https://amzn.to/3xQq8Y9
セール価格： 【１ｍ】 1,500円(税込) 19%OFF
【２ｍ】 1,750円(税込) 19%OFF
「CIOマグネットシリコンケーブル1m」USB-C to C（ストレート・L字）
マグネット端子をデバイスに挿しておくだけで、簡単に着脱可能。絡まりにくいシリコン被覆を採用したケーブル。様々なデバイスに瞬時に切り替え。100W出力対応・ポゴピン採用。
（ディスプレイ無し）：https://amzn.to/45X4lKO
（ディスプレイ有り）：https://amzn.to/3S0UGxi
（※２) 2024年7月8日時点株式会社CIO調べ