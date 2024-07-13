間もなく8時間の音楽特番『音楽の日』スタート！タイムテーブル公開 | RBB TODAY

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間もなく8時間の音楽特番『音楽の日』スタート！タイムテーブル公開

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（ｃ）TBS
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　13日14時から8時間にわたって音楽特番『音楽の日２０２４』（TBS）が生放送される。今年で放送14回目を迎える同番組、総合司会は14回連続となる中居正広と安住紳一郎アナウンサーが務める。『音楽の日』に出演する豪華アーティスト総勢71組。ここではタイムテーブルを紹介する

■タイムテーブル


●14時台


・INI　Rocketeer（中継）
・新しい学校のリーダーズ　Tokyo Calling（中継）
・郷ひろみ　2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-　できるだけ、（中継）
・JO1 Love seeker（中継）
・超特急　ジュブナイラー（中継）
・MINMI　シャナナ☆（中継）
・アリス（特別出演）チャンピオン
・＆TEAM　Dropkick
・s**t kingz　FFP feat.C＆K
・Travis Japan　LEVEL UP
・BE:FIRST　Mainstream

“希望のうた”中継企画
・Little Glee Monster　いつかこの涙が ＠神戸


●15時台


・ENHYPEN　BLOSSOM
・櫻坂46　何歳の頃に戻りたいのか？
・DA PUMP　Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT
・乃木坂46　好きというのはロックだぜ！
・平井 大　題名のない今日
・BOYNEXTDOOR　Earth, Wind & Fire （Japanese Ver.）
・ME:I　Click
・LE SSERAFIM　Perfect Night

“希望のうた”中継企画
・爆風スランプ　大きな玉ねぎの下で ＠日本武道館
・FUNKY MONKEY BΛBY'S　希望の唄　♪あとひとつ ＠石川・能登
・WANIMA　旅立ちの前に ＠熊本


●16時台


・アイナ・ジ・エンド　宝者
・倉木麻衣　Secret of my heart
・島津亜矢　I Was Born To Love You
・SPYAIR　オレンジ
・Da-iCE　I wonder
・DISH//　沈丁花
・TOMORROW X TOGETHER　Deja Vu [Japanese Ver.]
・Rockon Social Club　Summer of Love

・AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）　恋するフォーチュン・クッキー（中継）
・THE RAMPAGE　100degrees（中継）
・nobodyknows+　ココロオドル（中継）
・日向坂46　ドレミソラシド（中継）
・FANTASTICS　ブレイクライン（中継）


●17時台


・奥田民生　愛のために
・超ときめき♡宣伝部　最上級にかわいいの！
・長渕剛　乾杯
・新妻聖子　レット・イット・ゴー ～ありのままで～
・NewJeans　Supernatural
・ゆず　図鑑

“希望のうた”中継企画
・HIPPY　君に捧げる応援歌 ＠岩手


●18時台


・AliA　かくれんぼ
・Omoinotake　幾億光年
・Kis-My-Ft2　Thank youじゃん！
・King & Prince　なにもの
・三代目 J SOUL BROTHERS　Awakening Light
・THE ALFEE　星空のディスタンス
・スガ シカオ　Progress　“希望のうた”中継企画＠東京タワー
・SixTONES　アンセム　PARTY PEOPLE
・なにわ男子　サチアレ
・FRUITS ZIPPER　わたしの一番かわいいところ
・マカロニえんぴつ　リンジュー・ラヴ
・優里　ビリミリオン
・ゆず　虹
・WANIMA　ともに　“希望のうた”中継企画＠熊本


●19時台


★スペシャル企画★hope songライブ
・SEKAI NO OWARI　最高到達点
・Mrs. GREEN APPLE　ケセラセラ

・SEKAI NO OWARI　Romantic
・Number_i　GOAT

“希望のうた”中継企画
・三浦大知　ALOS ＠種子島
・Little Glee Monster　TOMORROW ＠神戸

大合唱企画
・SUPER BEAVER　小さな革命


●20時台


・Snow Man　ブラザービート　君は僕のもの　ナミダの海を越えて行け

総勢18組のダンスボーカルグループが集結するスペシャルダンスステージ

・INI
・新しい学校のリーダーズ
・AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）
・＆TEAM
・坂道グループ（乃木坂46・櫻坂46・日向坂46）
・THE RAMPAGE
・三代目 J SOUL BROTHERS
・JO1
・GENERATIONS
・Snow Man
・Da-iCE
・DA PUMP
・超特急
・TOMORROW X TOGETHER
・Travis Japan
・BE:FIRST
・FANTASTICS
・ME:I

ダンス界のホープ ダンスショータイム
・THE JET BOY BANGERZ
・BMSG TRAINEE

ダンス企画プロデュース
・s**t kingz


●21時台


・MY FIRST STORY x HYDE　夢幻

hope バンド　一夜限りのスペシャルバンド！

・アイナ・ジ・エンド　生まれ来る子供たちのために（オフコース）
・ISSA（DA PUMP）　キセキ（GReeeeN ※現在 GRe4N BOYZとして活動）
・大野雄大・花村想太（Da-iCE）　栄光の架橋（ゆず）
・北村匠海（DISH//）　デイ・ドリーム・ビリーバー（忌野清志郎［THE TIMERS］）
・ジェシー（SixTONES）　ultra soul（B'z）
・成田昭次・岡本健一（Rockon Social Club）　TRAIN-TRAIN（THE BLUE HEARTS）
・はっとり（マカロニえんぴつ）　GIFT（Mr.Children）
・MISIA　時代（中島みゆき）
・三浦大知　夜空ノムコウ（SMAP）
・バンドマスター　寺岡呼人


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