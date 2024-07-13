間もなく8時間の音楽特番『音楽の日』スタート！タイムテーブル公開 | RBB TODAY

■タイムテーブル
●14時台
・INI Rocketeer（中継）
・新しい学校のリーダーズ Tokyo Calling（中継）
・郷ひろみ 2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン- できるだけ、（中継）
・JO1 Love seeker（中継）
・超特急 ジュブナイラー（中継）
・MINMI シャナナ☆（中継）
・アリス（特別出演）チャンピオン
・＆TEAM Dropkick
・s**t kingz FFP feat.C＆K
・Travis Japan LEVEL UP
・BE:FIRST Mainstream
“希望のうた”中継企画
・Little Glee Monster いつかこの涙が ＠神戸
●15時台
・ENHYPEN BLOSSOM
・櫻坂46 何歳の頃に戻りたいのか？
・DA PUMP Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT
・乃木坂46 好きというのはロックだぜ！
・平井 大 題名のない今日
・BOYNEXTDOOR Earth, Wind & Fire （Japanese Ver.）
・ME:I Click
・LE SSERAFIM Perfect Night
“希望のうた”中継企画
・爆風スランプ 大きな玉ねぎの下で ＠日本武道館
・FUNKY MONKEY BΛBY'S 希望の唄 ♪あとひとつ ＠石川・能登
・WANIMA 旅立ちの前に ＠熊本
●16時台
・アイナ・ジ・エンド 宝者
・倉木麻衣 Secret of my heart
・島津亜矢 I Was Born To Love You
・SPYAIR オレンジ
・Da-iCE I wonder
・DISH// 沈丁花
・TOMORROW X TOGETHER Deja Vu [Japanese Ver.]
・Rockon Social Club Summer of Love
・AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48） 恋するフォーチュン・クッキー（中継）
・THE RAMPAGE 100degrees（中継）
・nobodyknows+ ココロオドル（中継）
・日向坂46 ドレミソラシド（中継）
・FANTASTICS ブレイクライン（中継）
●17時台
・奥田民生 愛のために
・超ときめき♡宣伝部 最上級にかわいいの！
・長渕剛 乾杯
・新妻聖子 レット・イット・ゴー ～ありのままで～
・NewJeans Supernatural
・ゆず 図鑑
“希望のうた”中継企画
・HIPPY 君に捧げる応援歌 ＠岩手
●18時台
・AliA かくれんぼ
・Omoinotake 幾億光年
・Kis-My-Ft2 Thank youじゃん！
・King & Prince なにもの
・三代目 J SOUL BROTHERS Awakening Light
・THE ALFEE 星空のディスタンス
・スガ シカオ Progress “希望のうた”中継企画＠東京タワー
・SixTONES アンセム PARTY PEOPLE
・なにわ男子 サチアレ
・FRUITS ZIPPER わたしの一番かわいいところ
・マカロニえんぴつ リンジュー・ラヴ
・優里 ビリミリオン
・ゆず 虹
・WANIMA ともに “希望のうた”中継企画＠熊本
●19時台
★スペシャル企画★hope songライブ
・SEKAI NO OWARI 最高到達点
・Mrs. GREEN APPLE ケセラセラ
・SEKAI NO OWARI Romantic
・Number_i GOAT
“希望のうた”中継企画
・三浦大知 ALOS ＠種子島
・Little Glee Monster TOMORROW ＠神戸
大合唱企画
・SUPER BEAVER 小さな革命
●20時台
・Snow Man ブラザービート 君は僕のもの ナミダの海を越えて行け
総勢18組のダンスボーカルグループが集結するスペシャルダンスステージ
・INI
・新しい学校のリーダーズ
・AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）
・＆TEAM
・坂道グループ（乃木坂46・櫻坂46・日向坂46）
・THE RAMPAGE
・三代目 J SOUL BROTHERS
・JO1
・GENERATIONS
・Snow Man
・Da-iCE
・DA PUMP
・超特急
・TOMORROW X TOGETHER
・Travis Japan
・BE:FIRST
・FANTASTICS
・ME:I
ダンス界のホープ ダンスショータイム
・THE JET BOY BANGERZ
・BMSG TRAINEE
ダンス企画プロデュース
・s**t kingz
●21時台
・MY FIRST STORY x HYDE 夢幻
hope バンド 一夜限りのスペシャルバンド！
・アイナ・ジ・エンド 生まれ来る子供たちのために（オフコース）
・ISSA（DA PUMP） キセキ（GReeeeN ※現在 GRe4N BOYZとして活動）
・大野雄大・花村想太（Da-iCE） 栄光の架橋（ゆず）
・北村匠海（DISH//） デイ・ドリーム・ビリーバー（忌野清志郎［THE TIMERS］）
・ジェシー（SixTONES） ultra soul（B'z）
・成田昭次・岡本健一（Rockon Social Club） TRAIN-TRAIN（THE BLUE HEARTS）
・はっとり（マカロニえんぴつ） GIFT（Mr.Children）
・MISIA 時代（中島みゆき）
・三浦大知 夜空ノムコウ（SMAP）
・バンドマスター 寺岡呼人
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Jackery Japanは、同社公式オンラインストア及び各EC店舗で「Jackery ポータブル電源 1000 New」及びソーラーパネルとのセット「Jackery Solar Generator 1000 New」を発売した。
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