BOYNEXTDOOR、「2024 Weverse Con Festival」で圧巻のステージ | RBB TODAY

BOYNEXTDOORが韓国の音楽フェスティバル「2024 Weverse Con Festival」で圧巻のステージを披露した。15日に仁川インスパイアエンターテインメントリゾートで開催されたこのイベントで、彼らは野外と室内の両方のステージでパフォーマンスを行い、観客を魅了した。

野外公演では、ディスカバリーパークでバンドの演奏に合わせてデビュー曲「One and Only」を皮切りに、「So let's go see the stars」など4曲を披露。緑の芝生を埋め尽くした観客は、音楽に合わせて肩を揺らし、BOYNEXTDOORの名前を連呼しながら昼間のフェスティバルを楽しんだ。一方、インスパイアアリーナで行われた室内公演では、「Earth, Wind & Fire」、「So let's go see the stars」、「OUR」、「Serenade」を次々と披露。バンド編曲で自由な雰囲気を生かした野外公演とは異なり、まとまりのあるパフォーマンスを行った。

特に注目を集めたのは、パク・ジニョンとのサプライズコラボレーションステージだ。白いスーツを着たメンバーはパク・ジニョンと共にステージに上がり、彼のヒット曲「君だけだよ」を披露。一本のミュージカルのようなステージが完成した。さらに、他のアーティストたちと共に「私を離さないで」を熱唱し、特別なステージを美しく締めくくった。

BOYNEXTDOORは「観客の皆さんに僕たちのステージをお見せすることができて光栄です。多くの方が熱い熱気を送ってくださり、フェスティバル特有のハッピーでポジティブな雰囲気を楽しみました。BOYNEXTDOORを初めて見る方に僕たちの顔を覚えてもらえるような覚悟でステージに挑みました。楽しんでいただけたと思います」と語った。

「Weverse Con」でのステージを終えたBOYNEXTDOORは、アジア各地で開かれる音楽フェスティバルに参加する予定。7月19日にはマカオギャラクシーアリーナで開催される「2024 TMEA 5th Tencent Music Entertainment Awards」に出演し、その後、8月18日には東京ZOZOマリンスタジアムと幕張メッセで開催される日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2024」にも出演する。