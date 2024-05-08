【4月の中古スマホランキング】Google Pixelシリーズ3機種がランクイン | RBB TODAY

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【4月の中古スマホランキング】Google Pixelシリーズ3機種がランクイン

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写真はイメージです（価格は現在のものではありません）
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　全国のゲオグループ約1,400店舗における、4月1日から30日までの中古スマホの販売・買取ランキングが発表された。

　まず、販売数ランキング。

◆中古スマホ＜販売＞ランキング
※順位、キャリア、商品名、メーカー、価格（良品）、価格（傷あり）の順
1 Y!mobile、Libero 5G III、ZTE、9,980円、8,480円
2 SIM フリー、iPhone SE 第2 世代（128GB）、Apple、24,800円、19,800円
3 SoftBank、Redmi Note 10T、Xiaomi、12,800円、9,980円
4 au、Redmi Note 10、Xiaomi、12,800円、9,980円
5 docomo、iPhone8（64GB）、Apple、12,800円、9,980円
6 SIMフリー、iPhone SE 第2 世代（64GB）、Apple、19,800円、16,800円
7 docomoｍXperia Ace III、SonyMobile、14,800円、12,800円
8 docomo、arrows We、FCNT、9,980円、8,480円
9 au、iPhone 8（64GB）、Apple、12,800円、9,980円
10 SoftBank、iPhone8（64GB）、Apple、12,800円、9,980円
11 au、iPhone SE 第2世代（64GB）、Apple、18,800円、15,800円
12 au、Redmi 12 5G、Xiaomi、16,800円、13,800円
13 Y!mobile、Google Pixel 7a（128GB／8GB）、Google、39,800円、33,800円
14 au、arrows We、FCNT、8,980円、7,580円
15 Y!mobile、OPPO A79 5G、OPPO、17,800円、14,800円
16 au、Google Pixel 6a、Google、27,800円、23,800円
17 docomo、iPhone XR（64GB）、Apple、19,800円、18,800円
18 SoftBank/Y!mobile、iPhone SE 第3世代（64GB）Apple、44,800円、37,800円
19 au、iPhone XR（64GB）、Apple、19,800円、18,800円
20 docomo、Google Pixel 7a（128GB／8GB）Google、39,800円、33,800円

　販売ランキングでは、Y!mobile「Libero 5G III」が1位を獲得した。前月まで2ヵ月連続で1位だったSIM フリー「iPhone SE 第2世代（128GB）」は2位となった。ほか、4月は新規でランクインした機種も多く、ランキングに変化が見られた月となった。

　ゲオモバイル店舗販売推進部の村山氏は、4月の販売ランキングについて「Google Pixelシリーズでは3種が新たに20位以内に入り、好調に推移しています。買取数ランキングで1位となったY!mobile『OPPO A79 5G』 は、春のセールでの販売が好調で、ランキング圏外から大きく順位を上げて販売数でも15位にランクインしました」とコメントしている。

◆中古スマホ＜買取＞ランキング
※順位、キャリア、商品名、メーカー、価格（良品）、価格（傷あり）の順
1 Y!mobile、OPPO A79 5G（128GB）、OPPO、9,000円、7,200円
2 docomo、iPhone 8（64GB）Apple、4,000円、3,200円
3 Y!mobile、Libero 5G III、ZTE、2,000円、1,600円
4 au、Redmi 12 5G、Xiaomi、7,000円、5,600円
5 Y!mobile、Libero 5G IV、ZTE、3,500円、2,800円
6 au、iPhone SE 第2世代（64GB）、Apple、11,000円、8,800円
7 SIMフリー、iPhone SE 第2世代（128GB）、Apple、16,000円、12,800円
8 SoftBank、iPhone SE 第3世代（64GB）、Apple、30,000円、24,000円
9 SIMフリー、iPhone SE 第2世代（64GB）Apple、12,000円、9,600円
10 au、iPhone 8（64GB）、Apple、4,000円、3,200円
11 au、Redmi Note 10 、Xiaomi、3,500円、2,800円
12 au、iPhone SE 第3世代（64GB）、Apple、30,000円、24,000円
13 docomo、Galaxy A23 5G、SAMSUNG、9,000円、7,200円
14 SoftBank、iPhone 13（128GB）、Apple、48,000円、38,400円
15 docomo、arrows We、FCNT、3,500円、2,800円
16 au、arrows We、FCNT、3,000円、2,400円
17 docomo、Xperia 10 IV、、SonyMobile、14,000円、11,200円
18 SoftBank、iPhone 8（64GB）Apple、4,000円、3,200円
19 au、iPhone 13（128GB）、Apple、48,000円、38,400円
20 au、iPhone 11（64GB）、Apple、17,000円、13,600円

　次に、買取ランキング。4月のスマホ買取数ランキングは、Y!mobile「OPPO A79 5G」が先月に引き続き、2位に大差をつけて1位を獲得した。新規ランクインでは、「Galaxy A20」のサポート年内終了がニュースなどで取り上げられた影響で、後継機種であるdocomo「Galaxy A23 5G」が圏外から大きく順位を上げて13位にランクインした。
《KT》
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