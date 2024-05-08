【4月の中古スマホランキング】Google Pixelシリーズ3機種がランクイン | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 全国のゲオグループ約1,400店舗における、4月1日から30日までの中古スマホの販売・買取ランキングが発表された。 まず、販売数ランキング。◆中古スマホ＜販売＞ランキング※順位、キャリア、商品名、メーカー、価格（良品）、価格（傷あり）の順1 Y!mobile、Libero 5G III、ZTE、9,980円、8,480円2 SIM フリー、iPhone SE 第2 世代（128GB）、Apple、24,800円、19,800円3 SoftBank、Redmi Note 10T、Xiaomi、12,800円、9,980円4 au、Redmi Note 10、Xiaomi、12,800円、9,980円5 docomo、iPhone8（64GB）、Apple、12,800円、9,980円6 SIMフリー、iPhone SE 第2 世代（64GB）、Apple、19,800円、16,800円7 docomoｍXperia Ace III、SonyMobile、14,800円、12,800円8 docomo、arrows We、FCNT、9,980円、8,480円9 au、iPhone 8（64GB）、Apple、12,800円、9,980円10 SoftBank、iPhone8（64GB）、Apple、12,800円、9,980円11 au、iPhone SE 第2世代（64GB）、Apple、18,800円、15,800円12 au、Redmi 12 5G、Xiaomi、16,800円、13,800円13 Y!mobile、Google Pixel 7a（128GB／8GB）、Google、39,800円、33,800円14 au、arrows We、FCNT、8,980円、7,580円15 Y!mobile、OPPO A79 5G、OPPO、17,800円、14,800円16 au、Google Pixel 6a、Google、27,800円、23,800円17 docomo、iPhone XR（64GB）、Apple、19,800円、18,800円18 SoftBank/Y!mobile、iPhone SE 第3世代（64GB）Apple、44,800円、37,800円19 au、iPhone XR（64GB）、Apple、19,800円、18,800円20 docomo、Google Pixel 7a（128GB／8GB）Google、39,800円、33,800円 販売ランキングでは、Y!mobile「Libero 5G III」が1位を獲得した。前月まで2ヵ月連続で1位だったSIM フリー「iPhone SE 第2世代（128GB）」は2位となった。ほか、4月は新規でランクインした機種も多く、ランキングに変化が見られた月となった。 ゲオモバイル店舗販売推進部の村山氏は、4月の販売ランキングについて「Google Pixelシリーズでは3種が新たに20位以内に入り、好調に推移しています。買取数ランキングで1位となったY!mobile『OPPO A79 5G』 は、春のセールでの販売が好調で、ランキング圏外から大きく順位を上げて販売数でも15位にランクインしました」とコメントしている。◆中古スマホ＜買取＞ランキング※順位、キャリア、商品名、メーカー、価格（良品）、価格（傷あり）の順1 Y!mobile、OPPO A79 5G（128GB）、OPPO、9,000円、7,200円2 docomo、iPhone 8（64GB）Apple、4,000円、3,200円3 Y!mobile、Libero 5G III、ZTE、2,000円、1,600円4 au、Redmi 12 5G、Xiaomi、7,000円、5,600円5 Y!mobile、Libero 5G IV、ZTE、3,500円、2,800円6 au、iPhone SE 第2世代（64GB）、Apple、11,000円、8,800円7 SIMフリー、iPhone SE 第2世代（128GB）、Apple、16,000円、12,800円8 SoftBank、iPhone SE 第3世代（64GB）、Apple、30,000円、24,000円9 SIMフリー、iPhone SE 第2世代（64GB）Apple、12,000円、9,600円10 au、iPhone 8（64GB）、Apple、4,000円、3,200円11 au、Redmi Note 10 、Xiaomi、3,500円、2,800円12 au、iPhone SE 第3世代（64GB）、Apple、30,000円、24,000円13 docomo、Galaxy A23 5G、SAMSUNG、9,000円、7,200円14 SoftBank、iPhone 13（128GB）、Apple、48,000円、38,400円15 docomo、arrows We、FCNT、3,500円、2,800円16 au、arrows We、FCNT、3,000円、2,400円17 docomo、Xperia 10 IV、、SonyMobile、14,000円、11,200円18 SoftBank、iPhone 8（64GB）Apple、4,000円、3,200円19 au、iPhone 13（128GB）、Apple、48,000円、38,400円20 au、iPhone 11（64GB）、Apple、17,000円、13,600円 次に、買取ランキング。4月のスマホ買取数ランキングは、Y!mobile「OPPO A79 5G」が先月に引き続き、2位に大差をつけて1位を獲得した。新規ランクインでは、「Galaxy A20」のサポート年内終了がニュースなどで取り上げられた影響で、後継機種であるdocomo「Galaxy A23 5G」が圏外から大きく順位を上げて13位にランクインした。