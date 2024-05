『アナと雪の女王』テーマのレストラン、 「アレンデール・ロイヤルバンケット」潜入！ | RBB TODAY

5月7日(火)、東京ディズニーシー8番目の新テーマポート「ファンタジースプリングス」のメディアプレビューが開催され、新レストラン「アレンデール・ロイヤルバンケット」もお披露目された。

「ファンタジースプリングス」内、ディズニー映画『アナと雪の女王』の世界が広がるエリア「フローズンキングダム」には、同映画に登場するアレンデール城の中にある、約570席のカウンターサービスのレストラン「アレンデール・ロイヤルバンケット」が新たにオープンする。

「アレンデール・ロイヤルバンケット」ではアナとエルサが、城の門を開けてアレンデール王国の人々を祝宴に招待。ゲストはダイニングエリアとして開放されたお城の部屋で、食事を楽しめるようになっている。

店内には、映画に登場するキャラクターたちに関する本やキャラクターたちをモデルにした美術品、また「生まれてはじめて」が歌われたシーンに登場する数々の絵画が飾られ、エルサの戴冠式のパーティーが開かれた大広間で食事をすることもできる。なお「ディズニー・モバイルオーダー」対象店舗であり、レストランのメニューは、ディズニー・モバイルオーダーで注文することができる。

「フローズンキングダム」は、ディズニー映画『アナと雪の女王』の世界が広がるエリア。雪や氷を操る魔法の力を隠し続けてきたエルサがその力をありのままに受け入れ、「真実の愛」で魔法を自由に操ることができるようになった、映画が幕を閉じた後の幸せな世界となっている。ゲストは、暖かさを取り戻し祝福ムードに包まれたアレンデール王国を訪れることができる。

東京ディズニーシー8番目の新テーマポート「ファンタジースプリングス」は、6月6日(木)グランドオープン。

※取材時の状況に基づいて記事化しています。紹介したイベント、メニューなど、すべての掲載情報は、予告なく変更になる場合があります。

(C) Disney

As to Disney artwork, logos and properties: (C) Disney