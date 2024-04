【ディズニー】東京ディズニーシー「ファンタジースプリングス」、エリアの一部を収めた動画＆写真が解禁 | RBB TODAY

東京ディズニーシー8番目の新テーマポート「ファンタジースプリングス」のグランドオープンに先駆け、エリア内の様子が一部解禁された。

解禁された動画と写真で紹介するエリアは、東京ディズニーシーのロストリバーデルタとアラビアンコーストの間を抜けた先にあるファンタジースプリングスの入口、「ファンタジースプリングス・エントリーウェイ」にある魔法の泉。

ここではディズニー映画『ピーター・パン』、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』の世界を表しており、ピーターパン、アナとエルサ、ラプンツェルをはじめとするキャラクターの岩を中心に草花が咲きほこり、滝が流れている。ディズニー映画の世界を表現した魔法の泉が、ゲストをディズニーファンタジーの世界へと導くのだ。

このほかにも「ファンタジースプリングス」内には、ディズニー映画『シンデレラ』や『美女と野獣』、『リトル・マーメイド』、『ふしぎの国のアリス』など様々な魔法の泉が存在する。6月6日(木)にグランドオープンする「ファンタジースプリングス」で、“魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界”を見つけてみては。

※取材時の状況に基づいて記事化しています。紹介したイベント、メニューなど、すべての掲載情報は、予告なく変更になる場合があります。

