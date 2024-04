【ディズニー】1泊30万円台＆最上級の宿泊体験を提供　東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル「グランドシャトー」潜入！ | RBB TODAY

東京ディズニーリゾートの新ディズニーホテル、「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」のグランドオープン(6月6日)に先駆け、4月23日にプレスプレビューが開催された。今回は2棟あるうちの<グランドシャトー>をレポートする。

同ホテルは新エリア「ファンタジースプリングス」の魔法の泉のほとりに立ち、そのファンタジースプリングスの雰囲気を感じながら滞在を楽しめるパーク一体型のディズニーホテルとなっている。

2つのホテルタイプを有する同ホテルはファンタジースプリングスの動植物や魔法の泉のモチーフで装飾された客室があるデラックスタイプ「ファンタジーシャトー」と、東京ディズニーリゾートで最上級の宿泊体験を提供するというラグジュアリータイプ「グランドシャトー」の2棟で構成。

ラグジュアリータイプの「グランドシャトー」では、東京ディズニーリゾートで最上級のホテルステイを楽しめると言い、立体感のあるモールディングや、金箔が施されたカルトゥーシュなど、豪華なだけでなく、気品にあふれた装飾が施された空間でゲストを出迎える。

客室数は56室で、価格は変動制だが、現時点では開業時より一室30万円台に設定されている。全客室に併設されたバルコニーやテラスからは、目の前に広がるディズニーファンタジーの世界を独り占めするかのような贅沢な時間を満喫できる。

また、客室料金にはパーク内アトラクションをスムーズに楽しむことができるアトラクション利用券や、専用の鑑賞席でゆったりとショーを堪能できるショー鑑賞券が含まれているほか、グランドシャトー宿泊ゲスト専用のパークとの通用口「グランドシャトー・ゲートウェイ」を利用できるなど、様々な特典が用意されている。

グランドシャトー・ラウンジは、グランドシャトー宿泊ゲストが利用できる専用ラウンジで、チェックイン・チェックアウトなどの手続きや滞在中のリクエストなどを受け付ける。

ラ・リベリュール(フレンチダイニング)

ラ・リベリュール(フレンチダイニング)は、グランドシャトー宿泊ゲストだけが利用できる、クリスタルのシャンデリアが印象的な、気品漂う最高級のダイニングホール。また、レストラン内にはキャラクターグリーティングができる専用の部屋もあり、特別なひとときを過ごせそうだ。

なお、グランドシャトーへは当面の間、グランドシャトー宿泊ゲストのみ入ることができる。「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」のグランドオープンは、6月6日(木)。

