「すみっコぐらし」しろくま、ねこ、とかげモチーフの“座椅子”登場！ | RBB TODAY

『すみっコぐらし』をモチーフにした「コンパクト座椅子」が登場。現在、「セルタン」楽天サイトなどで販売している。

「すみっコぐらし コンパクト座椅子」

『すみっコぐらし』は、“すみっこにいると、なぜか落ち着く。”をテーマにしたサンエックスのキャラクター。ちょっぴりネガティブだけど個性的なキャラクターたちと、その世界観は子どものみならず大人たちも魅了している。

初の劇場アニメ『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』が2019年、劇場アニメ第2弾『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』が2021年に上映され、どちらも動員100万人を超えるヒットに。そして、劇場アニメ第3弾『映画 すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ』が2023年11月3日に公開された。

「すみっコぐらし コンパクト座椅子」

本商品「すみっコぐらし コンパクト座椅子」のラインナップは、「しろくま」「ねこ」「とかげ」の3モデルだ。

それぞれの特徴をデザインに落とし込んでいるほか、くすみカラーで部屋のインテリアにもなじみやすい仕上がりに。

「座布団では物足りない!」「大きな座椅子は置けない!」という悩みを解決するコンパクトな座椅子ながら、大人も使えるちょうど良いサイズ感を実現。

また、日本メーカーのギアを使用し、背もたれの角度を好みに合わせて14段階で調節できるのも嬉しい。

「すみっコぐらし コンパクト座椅子」

「すみっコぐらし コンパクト座椅子」は、各7,990円で「セルタン」楽天サイトなどで販売中。

商品名:すみっコぐらし コンパクト座椅子

価 格:7,990円(税込)

表生地:ポリエステル100%

中素材:発泡ウレタン/チップウレタン/金属フレーム

製 造:日本製 サイズ及び重量

・しろくま

サイズ:W450×D530×H390mm(耳含む)、重量:約2.7kg

・ねこ

サイズ:W450×D530×H390mm(耳含む)、重量:約2.7kg

・とかげ

サイズ:W450×D530×H360mm、重量:約2.7kg

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.