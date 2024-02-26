中森明菜、デビュー42周年記念日に全35曲収録のベスト・アルバム発売 | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 中森明菜が、デビュー42周年記念日の5月1日にベストアルバム『ベスト・コレクション～ラブ・ソングス＆ポップ・ソングス～』をリリースする。 今回のベストアルバムでは、ワーナー時代の全シングル28曲を含む、代表曲全35曲を収録。2枚組CD「完全生産限定三方背BOXデラックス・エディション」に加え、初アナログ化4枚組LPを封入した完全生産限定6枚組「COMPLETE BOX」（2CD＋4LP）の2形態でリリースする。 CDの封入特典として、全シングル合計31枚のジャケット・セット（CDサイズ）付き。7th シングル「北ウイング」はカップリング曲違いの2種類のデザイン。4thシングル「1/2の神話」と12インチシングル「赤い鳥逃げた」は各2種類のデザイン付。また、24thシングル「Dear Friend」、25thシングル「水に挿した花」、26thシングル『二人静 - 「天河伝説殺人事件」』は、アナログ・ジャケット・デザイン仕様となっている。【商品概要】発売日：2024年5月1日(水)1.ベスト・アルバム『ベスト・コレクション～ラブ・ソングス＆ポップ・ソングス～(+1)＜2024ラッカーマスターサウンド＞【完全生産限定三方背BOXデラックス・エディション(2CD)】』・価格：3,850円(税込)・封入特典：全シングル合計31枚のジャケット・セット(CDサイズ) 付き2.ベスト・アルバム『ベスト・コレクション～ラブ・ソングス＆ポップ・ソングス～COMPLETE BOX【6枚組完全生産限定(2CD+4LP)】』・価格：18,150円(税込)・封入特典：全シングル合計31枚のジャケット・セット(CDサイズ) 付き【収録曲】■CD(DISC 1：ラブ・ソングス) (30th anniversary mix) ＜2024ラッカーマスターサウンド＞01.スローモーション【1stシングル／30位】(1982年5月1日発売)02.セカンド・ラブ【3rdシングル／1位】(1982年11月10日発売)03.目をとじて小旅行（イクスカーション）【3rdアルバム『ファンタジー』(1983年)収録曲】04,.トワイライト―夕暮れ便り―【5thシングル／2位】(1983年6月1日発売)05.SAND BEIGE -砂漠へ-【12thシングル／1位】(1985年6月19日発売)06.SOLITUDE【13thシングル／1位】(1985年10月9日発売)07.ジプシー・クイーン【15thシングル／1位】(1986年5月26日発売)08.Fin【16thシングル／1位】(1986年9月25日発売)09.駅【10thアルバム『CRIMSON』(1986年)収録曲／竹内まりや作】10.BLONDE【18thシングル／1位】(1987年6月3日発売)11.難破船【19 thシングル／1位】(1987年9月30日発売)12.恋路【19 thシングル「難破船」カップリング曲】(1987年9月30日発売)13.AL-MAUJ(アルマージ) 【20thシングル／1位】(1988年1月27日発売)14.LIAR【23rd シングル／1位】(1989年4月25日発売)15.乱火【14thアルバム『CRUISE』(1989年)収録曲】16.水に挿した花【25thシングル／1位】(1990年11月6日発売)17.忘れて・・・【26thシングル『二人静（ふたりしずか）-「天河伝説殺人事件」より』カップリング曲／中森明菜作詞曲】(1991年3月25日発売)(DISC 2：ポップ・ソングス) (30th anniversary mix) ＜2024ラッカーマスターサウンド＞01.少女A【2ndシングル／5位】(1982年7月28日発売)02.1/2の神話【4thシングル／1位】(1983年2月23日発売)03.禁区【6thシングル／1位】(1983年9月7日発売)04.北ウイング【7thシングル／2位】(1984年1月1日発売)05.サザン・ウインド【8 thシングル／1位】(1984年4月11日発売)06.十戒（1984）【9 thシングル／1位】(1984年7月25日発売)07.飾りじゃないのよ涙は【10 thシングル／1位】(1984年11月14日発売)08.ミ・アモーレ[Meu amor e...] 【11 thシングル／1位】(1985年3月8日発売)09.DESIRE -情熱-【14thシングル／1位】(1986年2月3日発売)10.LA BOHEME【14thシングル「DESIRE-情熱-」カップリング曲】(1986年2月3日発売)11.危ないMON AMOUR【16thシングル「Fin」カップリング曲】(1986年9月25日発売)12.ノンフィクション エクスタシー【シングル・カセット／1位】(1986年11月10日発売)13. 赤い鳥逃げた 【12インチシングル／1位／11thシングル「ミ・アモーレ〔Meu amor e…〕」別歌詞&ラテン・ロング・ヴァージョン】(1985年5月1日発売) 【ボーナス・トラック】14.TANGO NOIR【17thシングル／1位】(1987年2月4日発売)15.TATTOO【21 st シングル／1位】(1988年5月18日発売)16.I MISSED "THE SHOCK"【22 ndシングル／3位】(1988年11月1日発売)17.Dear Friend【24thシングル／1位】(1990年7月17日発売)18.二人静 - 「天河伝説殺人事件」より【26thシングル／3位】(1991年3月25日発売)※ボーナス・トラックのⅯ13「赤い鳥逃げた」は、（2024 mix）■4LP(COMPLETE BOXのみ収録) 【DISC 3：ラブ・ソングス(SIDE A：DISC 1のM1～M4) (SIDE B：DISC 1のM5～M8)】【DISC 4：ラブ・ソングス (SIDE A：DISC 1のM9～M12) (SIDE B：DISC 1のM13～M17)】【DISC 5：ポップ・ソングス (SIDE A：DISC 2のM1～M5) (SIDE B：DISC 2のM6～M9)】【DISC 6：ポップ・ソングス (SIDE A：DISC 2のM10～M13) (SIDE B：DISC 2のM14～M18)】