朝ドラ『ブギウギ』新たな相関図公開！田中麗奈登場 | RBB TODAY

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朝ドラ『ブギウギ』新たな相関図公開！田中麗奈登場

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『ブギウギ』　（ｃ）NHK
  • 『ブギウギ』　（ｃ）NHK

　9日更新の連続テレビ小説『ブギウギ』公式Xでは、スズ子（趣里）を取り巻く新たな人物相関図が公開された。

　茨田りつ子（菊地凛子）、羽鳥善一（草彅剛）、その妻・麻里（市川実和子）、さらには山下（近藤芳正）、坂口（黒田有）、タナケン（生瀬勝久）といった面々は変わらず登場するもよう。

　また家政婦で大野晶子（木野花）、幼馴染のタイ子（藤間爽子）といった名前が挙がる中、「おミネ」という名前で出て来るのが田中麗奈。『東京ブギウギ』誕生後のスズ子の物語にどう花を添えていくか楽しみだ。





《杉山実》
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