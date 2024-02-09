朝ドラ『ブギウギ』新たな相関図公開！田中麗奈登場 | RBB TODAY

9日更新の連続テレビ小説『ブギウギ』公式Xでは、スズ子（趣里）を取り巻く新たな人物相関図が公開された。
茨田りつ子（菊地凛子）、羽鳥善一（草彅剛）、その妻・麻里（市川実和子）、さらには山下（近藤芳正）、坂口（黒田有）、タナケン（生瀬勝久）といった面々は変わらず登場するもよう。
また家政婦で大野晶子（木野花）、幼馴染のタイ子（藤間爽子）といった名前が挙がる中、「おミネ」という名前で出て来るのが田中麗奈。『東京ブギウギ』誕生後のスズ子の物語にどう花を添えていくか楽しみだ。
💃人物相関図・第7弾を公開！— 朝ドラ「ブギウギ」公式 (@asadora_bk_nhk) February 8, 2024
ついに「東京ブギウギ」が誕生！
歌手として、母として、福来スズ子の奮闘は続きます。
スズちゃんの力強い味方となる、新たな人物も登場！
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【#ブギウギ💃第20週予告動画】— 朝ドラ「ブギウギ」公式 (@asadora_bk_nhk) February 8, 2024
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