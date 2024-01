「攻殻機動隊 S.A.C」“笑い男事件”発生に現実が追いついた！ 神山監督健治登壇の上映会開催＆YouTubeで本編配信が決定 | RBB TODAY

2002年に放送されたTVシリーズ『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man』内の出来事“笑い男事件”の発生時期である2024年2月に、現実世界が遂に追いつく。これに伴い、“笑い男”がTV生中継現場に姿を現した2月3日に、東京「ヒューマントラストシネマ渋谷」にて神山健治監督登壇の上映&トークショーが開催決定となった。

『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man』

『攻殻機動隊』は、士郎正宗が1989年に「ヤングマガジン増刊 海賊版」(講談社)にて発表したSFコミックを原作とし、押井守監督による映画『GHOSTIN THE SHELL/攻殻機動隊』をはじめ、アニメ化、ハリウッド実写映画化など様々なメディア展開を行ってきたコンテンツである。

今回、発表された上映&トークショーでは、2002年4月放送開始の『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』を“笑い男”をめぐる事件を中心に構成し、2005年にリリースされた総集編OVA『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man』を上映。

トークショーには、神山健治監督と共に、書籍『攻殻機動隊論』を上梓したSF・文芸評論家の藤田直が登壇予定だ。

『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man』場面カット

また、同イベントの開催に際して、YouTubeチャンネル「EMOTION Label Channel」およびYouTubeチャンネル「フル☆アニメTV」にて、作品設定上の“笑い男事件”発生日とされる2024年2月1日より、『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man』本編が3日間限定で無料配信決定。

『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』が予見した未来が遂に現実に訪れるこのタイミングで、是非“笑い男事件”から始まる物語を楽しんで欲しい。

『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man』場面カット

『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man』上映&トークショーは、2月3日16時より「ヒューマントラストシネマ渋谷」にて開催。

チケットは全席指定3,000円(税込)で、1月26日18時より劇場公式サイトにて販売開始。

『攻殻機動隊STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man』

上映&トークショー

■開催日時:2024年2月3日(土)16:00~上映開始(上映後トークショー実施)

※19:15イベント終了予定

■実施劇場:ヒューマントラストシネマ渋谷

■上映作品:『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man』(159分)

■登壇者:神山健治(監督)、藤田直哉(SF・文芸評論家)

※登壇者は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

■チケット料金:3,000円(税込)

※座席は全席指定となります。※各種ご招待券などはご利用いただけません。

■チケット販売:2024年1月26日(金)18:00~劇場HPにて販売開始

※残席がある場合のみ1月27日(土)劇場OPEN時より販売開始

(C)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊製作委員会