天野きき、ベッドに寝そべり完璧ボディ見せつける | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 天野ききが27日、自身のインスタグラムを更新し、水着姿のオフショットを公開した。「おやすみ～？？おはよう～？？のかお♡ ちょっとオトナだね～！！！！！ #ヤングマガジン 発売中ですよ～」と呼びかけ、写真を4枚投稿。ランジェリー姿でベッドに寝そべった天野が、くっきり谷間やくびれ、太ももなど、完璧なボディを惜しみなく見せつけた。 ファンからは「めちゃセクシーです」「大人きーちゃん美しいです」「素敵です！かわいすぎます」など絶賛する声が寄せられていた。 この投稿をInstagramで見る 天野きき(きーちゃん)(@kiki_amano)がシェアした投稿 【デジタル限定】天野きき写真集「こっちを向いてよ」 週プレ PHOTO BOOK￥1,100(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場わくわく製作所(WAKU2factory) 天野きき 2024年 カレンダー 壁掛け CL24-0279￥3,300(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場天野きき ゆめごこち。 Ｖｏｌ．２ １１０ページ超豪華版 ＦＲＩＤＡＹデジタル写真集￥1,650(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場FLASHデジタル写真集 天野きき さよなら、少女￥1,650(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場