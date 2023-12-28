天野きき、ベッドに寝そべり完璧ボディ見せつける | RBB TODAY

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天野きき、ベッドに寝そべり完璧ボディ見せつける

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天野きき（写真は本人の公式インスタグラムより）※所属事務所より掲載許諾をいただいています
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　天野ききが27日、自身のインスタグラムを更新し、水着姿のオフショットを公開した。

「おやすみ～？？おはよう～？？のかお♡　ちょっとオトナだね～！！！！！　#ヤングマガジン 発売中ですよ～」と呼びかけ、写真を4枚投稿。ランジェリー姿でベッドに寝そべった天野が、くっきり谷間やくびれ、太ももなど、完璧なボディを惜しみなく見せつけた。

　ファンからは「めちゃセクシーです」「大人きーちゃん美しいです」「素敵です！かわいすぎます」など絶賛する声が寄せられていた。




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