【Amazon感謝祭】ロボット掃除機「Roborock」プレミアムモデルが激安！123,300円→69,800円 | RBB TODAY

■「Roborock」感謝祭TOPページ
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例えば、人気のプレミアムモデル「S7 MaxV Plus」を税込み123,300円※1のところ、69,800円の特別プライスにて販売。吸引専用モデルのQ5シリーズや、メンテナンスも自動化する「S7 MaxV Ultra」も特別プライスで用意している
・Roborock S7 MaxV Plus
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￥123,300 税込 → ￥69,800 税込
吸引・水拭き・小さな物体回避で掃除を極める。スマート自動ゴミ収集ドックを備えたプレミアムモデル
・Roborock Q5＋/Q5
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￥72,800 税込 → ￥34,800 税込
価格が魅力の吸引掃除専用ロボロック
・Roborock S7 MaxV Ultra
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￥141,900 税込 → ￥137,500 税込
モップ洗浄・給水・ゴミ収集を全自動で。3way全自動ドックを備えたプレミアムモデル
・Roborock Q7＋/Q7
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https://amzn.to/401c8EI
￥84,500 税込 → ￥44,800 税込
￥62,800 税込 → ￥27,800 税込
欲しい機能を高次元でひとつに。ちょうどいい、を極めたベストバランスモデル