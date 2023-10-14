 【Amazon感謝祭】ロボット掃除機「Roborock」プレミアムモデルが激安！123,300円→69,800円 | RBB TODAY
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【Amazon感謝祭】ロボット掃除機「Roborock」プレミアムモデルが激安！123,300円→69,800円

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【Amazon感謝祭】ロボット掃除機「Roborock」プレミアムモデルが激安！123,300円→69,800円
  • 【Amazon感謝祭】ロボット掃除機「Roborock」プレミアムモデルが激安！123,300円→69,800円
「Roborock」を製造・開発するBeijing Roborock Technology Co.,Ltd.は、「Amazonプライム感謝祭」でロボット掃除機のビックセールを実施する。※記事中のリンクはアフィリエイトリンクになっています


■「Roborock」感謝祭TOPページ
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　例えば、人気のプレミアムモデル「S7 MaxV Plus」を税込み123,300円※1のところ、69,800円の特別プライスにて販売。吸引専用モデルのQ5シリーズや、メンテナンスも自動化する「S7 MaxV Ultra」も特別プライスで用意している


・Roborock S7 MaxV Plus


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￥123,300 税込　→　￥69,800 税込


吸引・水拭き・小さな物体回避で掃除を極める。スマート自動ゴミ収集ドックを備えたプレミアムモデル


・Roborock Q5＋/Q5　


https://amzn.to/46LUiHH
￥72,800 税込　→　￥34,800 税込

価格が魅力の吸引掃除専用ロボロック


・Roborock S7 MaxV Ultra


https://amzn.to/3FgQToB
￥141,900 税込　→　￥137,500 税込

モップ洗浄・給水・ゴミ収集を全自動で。3way全自動ドックを備えたプレミアムモデル


・Roborock Q7＋/Q7


https://amzn.to/3rFVdec
https://amzn.to/401c8EI
￥84,500 税込　→　￥44,800 税込
￥62,800 税込　→　￥27,800 税込

欲しい機能を高次元でひとつに。ちょうどいい、を極めたベストバランスモデル

Amazon、日本初の「プライム感謝祭」！100万点以上の商品が特別価格に【PR】
画像
Amazonが10月14日と15日の2日間、「プライム感謝祭」を実施する。同セールはAmazonプライム会員向けの新たなセールイベントで、日本での開催は今回が初めて。
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