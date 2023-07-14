久石譲、宮崎駿監督映画への提供曲アルバムがビルボード1位の快挙 | RBB TODAY

久石譲の最新アルバム「A Symphonic Celebration - Music from the Studio Ghibli films of Hayao Miyazaki」が、2023年7月15日付けアメリカ・ビルボード「Classical Albums」と「Classical Crossover Albums」の2つのチャートで自身初の1位を獲得した。この2つのチャートでの日本人アーティストの1位獲得は2023年7月8日付けでの坂本龍一の『12』に続き2週連続。
01. NAUSICAÄ OF THE VALLEY OF THE WIND 映画「風の谷のナウシカ」より 02. KIKI’S DELIVERY SERVICE 映画「魔女の宅急便」より 03. PRINCESS MONONOKE 映画「もののけ姫」より 04. THE WIND RISES 映画「風立ちぬ」より 05. PONYO ON THE CLIFF BY THE SEA 映画「崖の上のポニョ」より 06. CASTLE IN THE SKY 映画「天空の城ラピュタ」より 07. PORCO ROSSO 映画「紅の豚」より 08. HOWL’S MOVING CASTLE 映画「ハウルの動く城」より 09. SPIRITED AWAY 映画「千と千尋の神隠し」より 10. MY NEIGHBOR TOTORO 映画「となりのトトロ」より
【Disc2】 ※2CDのみ収録
01. Merry-Go-Round of Life 映画「ハウルの動く城」より 02. One Summer‘s Day (The Name of Life) English Version 映画「千と千尋の神隠し」より
《RBB TODAY》