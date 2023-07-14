久石譲、宮崎駿監督映画への提供曲アルバムがビルボード1位の快挙 | RBB TODAY

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久石譲、宮崎駿監督映画への提供曲アルバムがビルボード1位の快挙

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  • 「A Symphonic Celebration - Music from the Studio Ghibli films of Hayao Miyazaki」
　久石譲の最新アルバム「A Symphonic Celebration - Music from the Studio Ghibli films of Hayao Miyazaki」が、2023年7月15日付けアメリカ・ビルボード「Classical Albums」と「Classical Crossover Albums」の2つのチャートで自身初の1位を獲得した。この2つのチャートでの日本人アーティストの1位獲得は2023年7月8日付けでの坂本龍一の『12』に続き2週連続。

　『千と千尋の神隠し』『もののけ姫』『となりのトトロ』など、宮崎駿監督映画への提供曲をシンフォニック・アレンジで収録したドイツ・グラモフォンからの第一弾となるこのアルバムは、久石譲指揮によりロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団とロンドンで録音。ジャケット写真も宮崎駿監督の原画を使用したものになっている。

　昨年延期となったロンドン・ウェンブリー・アリーナでの「ジブリ・スクリーンコンサート」が9月21日から2日間にわたり開催されることも決定。この夏以降、日本、ロンドン、アメリカ各地と世界を飛び回り精力的に演奏活動をおこなう予定となっている。

　また、14日より公開される宮崎駿監督の新作映画『君たちはどう生きるか』の音楽を久石譲が担当していることも明らかになっており、久石譲の国内外における活躍が続く１年となっている。

　アルバムはフランス「Classique Chart」1位、イギリス「Specialist Classical Chart」2位を獲得しており、「アニメ映画界で特別な存在感を持ち愛され続けるジブリ映画と久石譲のコラボレーションの結実」として世界のクラシック・チャートを席巻し話題を呼んでいる。




タイトル：A Symphonic Celebration - Music from the Studio Ghibli films of Hayao Miyazaki
発売日：2023年6月30日（金）

形態：1CD（10曲）税込 \3,300 UMCK-1731
2CD（12曲）税込 \3,740 UMCK-7191/2

【Disc1】

01. NAUSICAÄ OF THE VALLEY OF THE WIND 映画「風の谷のナウシカ」より
02. KIKI’S DELIVERY SERVICE 映画「魔女の宅急便」より
03. PRINCESS MONONOKE 映画「もののけ姫」より
04. THE WIND RISES 映画「風立ちぬ」より
05. PONYO ON THE CLIFF BY THE SEA 映画「崖の上のポニョ」より
06. CASTLE IN THE SKY 映画「天空の城ラピュタ」より
07. PORCO ROSSO 映画「紅の豚」より
08. HOWL’S MOVING CASTLE 映画「ハウルの動く城」より
09. SPIRITED AWAY 映画「千と千尋の神隠し」より
10. MY NEIGHBOR TOTORO 映画「となりのトトロ」より

【Disc2】 ※2CDのみ収録

01. Merry-Go-Round of Life 映画「ハウルの動く城」より
02. One Summer‘s Day (The Name of Life) English Version 映画「千と千尋の神隠し」より
《RBB TODAY》
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